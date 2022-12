Luka Modric destacó aplicación que le permite analizar su rendimiento

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Luka Modric se encuentra entre los más de 400 jugadores participantes en el Mundial de Qatar que se han descargado la FIFA Player App, en la que pueden acceder a análisis personalizados con datos de sus actuaciones en los encuentros y también a los de su selección.

"Te ayuda a darte cuenta de los errores que podrías haber cometido durante el partido", dijo Modric a FIFA.

"A veces te suceden cosas o escenarios similares en la cancha en dos partidos separados, por lo que al usar esta aplicación puedo ver lo que hice en ese momento en particular que no fue bueno e intentar corregirlo para el próximo. Es por eso que, desde el comienzo de mi carrera, siempre me gusta revisar los mejores momentos del juego y ver qué podríamos haber hecho mejor", completó.

En el caso de la FIFA Player App, minutos después del silbato final, los jugadores tienen acceso a datos individuales, vinculados a videos de la acción relevante del partido y del equipo con videoclips adjuntos.

Según explica la FIFA, los datos recopilados incluyen métricas de datos de fútbol mejoradas, como cuando un jugador se ofrece para recibir un pase, métricas de rendimiento físico, recopiladas a través de un sistema de seguimiento en el estadio de alta precisión, y métricas de inteligencia de fútbol.