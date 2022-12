Larissa Riquelme sobre Miss Croacia: Dicen que yo soy la única novia del Mundial, muchas lo han intentado

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

La modelo y locutora paraguaya Larissa Riquelme, que destacó entre los hinchas durante de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, se refirió a la aparición de Ivana Knoll, conocida como Miss Croacia, en Qatar 2022, en un rol similar al suyo como la "novia del Mundial".

"Puedo decir que yo marqué un antes y un después desde el Mundial de Sudáfrica. Ahora van muchas chicas buscando ser la novia del Mundial con escotes, frases y buscando captar la atención de las cámaras. La diferencia es que yo no fui a buscarlo, fue un fotógrafo que me captó en el momento presciso", dijo al diario Las Últimas Noticias.

"Con Ivanna somos diferentes, realmente muy diferentes. Ella es muy linda, no se discute, pero viéndolo desde mi posición, creo que yo tengo más pasión, más sentimiento y amor, y eso lo he demostrado. Yo puedo hablar horas y horas de fútbol y te aseguro que no cualquiera lo haría", agregó.

"Todos dicen que yo soy la única novia del Mundial, aunque no exista nada oficial, pero ya son muchas las que lo han intentado y no lo han logrado. Tengo una frase que siempre me ha gustado: 'Quien ya es reina nunca más pierde su majestad'", sumó.

Además, Riquelme valoró el cariño trasandino ad portas de la final, tras declaraciones de Miss Croacia donde indicó que la albiceleste no fue superior en semifinales. "Creo que el tiempo me ha ayudado y me veo mejor que antes, así que le agradezco a los argentinos su apoyo y que no me olviden. Ojalá salgan campeones", cerró.