Lionel Messi ya está disponible en "Call of Duty"

El astro argentino Lionel Messi ya forma parte del popular videojuego "Call of Duty", pues su skin de operador está disponible en Warfare 2 y Warzone 2.0.

El futbolista puede ser adquirido en la tienda de la aplicación y junto con su compra, el jugador también obtendrá un sticker de arma Pulga Atómica, Trueno Azul, más un movimiento de finalización, un skin del vehículo, un encanto de arma y un emblema animado.

Messi es el tercer jugador que aparece en "Call of Duty", pues antes lo hicieron Paul Pogba y Neymar.

Dribble your way to victory ⚽️ 🔥



Run the field with the Messi Operator Bundle, now available in Call of Duty #Warzone2 and #ModernWarfare2 pic.twitter.com/psB4mVFL9k