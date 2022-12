"Nicholas", el delfín adivino, entregó su pronóstico para la final del Mundial

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Un delfín del Acuario Marino de Clearwater (Florida) que en 2018 predijo que Francia iba a ganar la Copa del Mundo volvió a escoger cuatro años después a la selección de ese país europeo como la ganadora de la final del campeonato de Qatar, que este domingo disputará con Argentina.

Medios de la costa oeste de Florida donde está enclavada Clearwater se hicieron eco este sábado de la predicción de "Nicholas", que desde 2017 ha acertado al ganador en 16 de 26 competencias deportivas (61,5 por ciento de resultados positivos) sobre las que el acuario le ha pedido "pronunciarse".

El Acuario Marino de Clearwater explicó que en este caso los cuidadores le presentaron a Nicholas imágenes de las banderas de Francia y Argentina que habían colocado tras un cristal en la piscina donde vive.

Con su "nariz" Nicholas tocó la bandera francesa en primer lugar.

El acuario dijo que recientemente eligió correctamente a los Astros de Houston para vencer a los Filis de Filadelfia en la Serie Mundial de 2022.

En 2018 predijo correctamente que Francia vencería a Croacia en la final de la Copa del Mundo de ese año.

La racha más larga de Nicholas de aciertos fue desde el Super Bowl de 2020 hasta el Campeonato Nacional de Fútbol Universitario de 2021, agregó el acuario.

Nicholas es un delfín nariz de botella que llegó al acuario de Clearwater en 2002, cuando tenía unos seis meses de nacido, en compañía de su madre, que estaba enferma de los pulmones.

Ambos fueron encontrados en muy mal estado con quemaduras solares graves en el golfo de México y llevados al acuario para que se recuperaran, pero la madre, a la que llamaron Noelle, murió poco después.

"Debido a que carecía de las habilidades de supervivencia necesarias que habría aprendido de su madre, Nicholas no era un candidato adecuado para la liberación, por lo que Clearwater Marine Aquarium se convirtió en su hogar para siempre", según un comunicado de la institución.

It’s time for a #NickPick, World Cup Edition! 🇫🇷 vs 🇦🇷 Who are you rooting for in the final on Sunday? #WorldCup2022 pic.twitter.com/yU9PxpqwMQ