Szymon Marciniak, de superar un problema cardiaco a la final en Qatar 2022

El árbitro polaco Szymon Marciniak encontró el premio que tanto tiempo llevaba buscando al ser designado como juez principal de la final del Mundial Qatar 2022, que disputarán Argentina y Francia en Lusail, un año después de tener que superar un problema cardíaco.

"Pasé un momento muy difícil durante el último año y medio. Tuve taquicardia, es una enfermedad del corazón. Al principio fue muy difícil para mí y tuve que dejar de arbitrar", explicó Marciniak en declaraciones a los medios de FIFA.

"Me perdí la Eurocopa, que para un árbitro que está en su mejor edad, fue una sensación terrible", continuó, "solo yo y mi equipo sabemos lo difícil que fue para mí. Ahora, la vida me lo devuelve y no puedo ni dejar de sonreír porque es una gran sensación", apuntó el polaco, de 41 años.

"Ser el árbitro en una final de la Copa del Mundo es increíble, para ser honesto. Estoy muy orgulloso de mí y de mi equipo porque, por supuesto, no es solo Szymon Marciniak, es un gran equipo", afirmó.

"Trabajamos desde siempre y somos como una familia: ganamos juntos, a veces perdemos juntos", señaló Marciniak sobre sus árbitros asistentes el domingo, Paweł Sokolnick y Tomasz Listkiewicz.

Marciniak dirigirá el domingo su tercer encuentro en el Mundial de Qatar 2022 tras haber arbitrado la victoria de Francia sobre Dinamarca (2-1) en la fase de grupos y la de Argentina sobre Australia en los octavos de final (2-1).

Es su segunda participación en un Mundial tras Rusia 2018, en el que dirigió los encuentros Argentina-Islandia (1-1) y Alemania-Suecia (2-1).

A Francia le arbitró también en dos amistosos. Uno en octubre de 2014, en Saint Denis ante Portugal con victoria por 2-1 con dianas de Karim Benzema y Paul Pogba y otro en Solna ante Suecia en 2020 en el que el cuadro galo venció por 0-1 con gol de Kylian Mbappe.