DT de Serbia tras caída ante Brasil: Me sorprendió el aspecto físico, no reconocí a mi equipo

Dragan Stojkovic, seleccionador de Serbia, admitió que el equipo se cayó físicamente en la segunda parte contra Brasil y que no reconoció a su conjunto.

"Estuvimos al mismo nivel durante los primeros 45 minutos. No creo que nos dominaran mucho. Nos resentimos físicamente en la segunda parte y se aprovecharon de ello", dijo Stojkovic.

"Me sorprendió el aspecto físico, no reconocí a mi equipo. Mi equipo estuvo a un nivel físico muy bajo, no entiendo por qué. Tengo que encontrar la razón", admitió el técnico serbio, que también culpó a la preparación que han tenido para el torneo, con diferentes lesiones en algunos jugadores.

"Teníamos tres jugadores clave lesionados. No somos Brasil, un país con muchos millones de habitantes. Tuvimos mala suerte", agrego.

Sobre si Brasil, que venció con dos goles de Richarlison, es la favorita a llevarse el título, Stojkovic fue claro: "Son uno de los favoritos, uno de los favoritos".

El propio partido de Serbia será contra Suiza, a la que el DT estuvo viendo este jueves en su victoria ante Camerún. "Sabemos cuál es nuestro objetivo y no vamos a rendirnos. No es una vergüenza perder contra Brasil, se merecen la victoria. Ahora analizaremos el partido, el Suiza-Camerún y nos prepararemos lo mejor que podamos", cerró.