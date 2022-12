Raheem Sterling volvió a Inglaterra por un asalto armado a su casa durante el Mundial

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Raheem Sterling dejó la delegación de Inglaterra en la Copa del Mundo 2022 debido a un robo armado en su hogar, con su familia en el interior, en la localidad de Cobham, cerca de Londres.

En primera instancia la Federación Inglesa comunicó en sus canales oficiales que el futbolista no iba a estar disponible por un "asunto familiar", situación que el entrenador Gareth Southgate corroboró a la prensa.

"No puedo decir mucho. Está lidiando con un problema familiar. Él irá (a Inglaterra) y se ocupará de ese asunto, y tendremos que tomarlo desde allí. No quiero meterle ningún tipo de presión. A veces, el fútbol no es lo más importante, la familia está primero", dijo el DT de los "Three lions" a la cadena ITV en la previa del partido.

Con el correr de las horas, se conocieron más detalles sobre la situación. El diario The Sun, junto a diversos medios ingleses, informaron que hombres armados ingresaron a su casa, robando alrededor de 300 mil libras esterlinas (325 millones 507 mil pesos chilenos) en relojes antes de huir.

Paige Milian, pareja del futbolista, estaba con sus dos hijos al momento del robo. En Inglaterra se especula que los delincuentes no esperaban presencia en la casa, debido a la participación de Sterling en el Mundial.

"Esto fue aterrador para ella y obviamente traumático para toda la familia", indicó una persona cercana. Debido a lo ocurrida, está en duda si el jugador de Chelsea volverá a la concentración en Qatar.