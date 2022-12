Japón y su disciplina buscarán dar una nueva sorpresa y Croacia estar a la altura

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

De forma algo imprevisible Croacia se topa con Japón en estos octavos de final de Qatar 2022, a los que llegaron los balcánicos como segundos de un grupo que lideró Marruecos y donde los asiáticos cayeron como primeros de un cuarteto que compartieron con España y Alemania.

Progresa el vigente subcampeón del mundo, que una vez superado el tramo inicial y metido de lleno en los partidos decisivos son capaces de enredar a cualquiera. Sin embargo, en esta ocasión, el equipo de Zlatko Dalic acude con la reputación bien ganada en Rusia 2018 y con la presión de tener que plasmar una superioridad teórica ante un adversario sin su repercusión en este tipo de torneos.

Recordó Dalic en la previa que Croacia junto a Alemania y Francia son las únicas que en los últimos veinte años en los Mundiales ha conseguido estar dos veces en el podio. Fue tercera en Francia 1998 y segunda en Rusia 2018. Aún así, transita aún sin acaparar la atención de selecciones de mayor tradición.

Es Croacia una de las cinco selecciones invictas que logró situarse en octavos de final. A excepción del gris encuentro contra Marruecos, el cuadro de Luka Modric y compañía respondió a lo que se esperaba con una goleada ante Canadá y un empate, suficiente, frente a Bélgica, que tuvo que hacer las maletas al quedar eliminada.

Sin sobresaltos afronta el equipo croata el cuarto encuentro contra Japón en la historia. No puede estar más igualado el panorama, los antecedentes. En tres partidos, cada uno ha ganado un encuentro y el otro terminó empatado. Sin embargo, el equipo asiático que ahora dirige Hajime Moriyasu se apuntó el triunfo en el único amistoso entre los dos equipos, en 1997 (4-3).

Los otros dos duelos fueron, precisamente, en Mundiales. En Francia 1998, donde el conjunto balcánico se impuso al nipón por 0-1 y en Alemania 2006, la más reciente, en un duelo que terminó sin goles.

Para el choque ante Japón Dalic no podrá contar con el lateral izquierdo Borna Sosa, aquejado de un virus del que no se ha recuperado, ni con el defensa de Bayern Munich Josip Stanisic que tampoco formó parte del último entrenamiento por una lesión muscular.

Más intervencionista es Moriyasu, que rotó su equipo en todos los partidos en función del rival. Es una de las revelaciones de la competición el conjunto nipón que cada edición va a más amparado por una disciplina y un método que en Qatar 2022 le da resultados.

Japón se impuso en el Mundial a Alemania y a España. Después de haber llegado a octavos de final en tres ocasiones antes, considera que esta es la ocasión para hacer historia y situarse en cuartos por primera vez.

Sorprendió a Alemania y fue sorprendido por Costa Rica. Necesitaba un triunfo ante España y lo consiguió. Avanzó como primera de un grupo que le advertía un adiós precipitado. Y sigue en Qatar, con las opciones abiertas y a un triunfo de hacer historia.

Afronta el duelo Japón con una sensible baja, la del central de Borussia Monchengladbach Ko Itakura, suspendido por tarjetas. Su lugar lo puede cubrir Shogo Taniguchi que jugó frente a España. Además, Hiroki Sakai, que acaba de salir de una lesión, y el futbolista de Real Sociedad Takefusa Kubo, que no entrenó el sábado por molestias, pueden quedarse fuera del once.

La alineación probable de Japón es con: Shuichi Gonda bajo el arco; Miki Yamane, Shogo Taniguchi, Maya Yoshida y Yuto Nagatomo en defensa; Hidemas Morita, Wataru Endo, Ao Tanaka y Kaichi Kamada en la zona de volantes; Daizen Maeda y Yuki Soma en ataque.

Y la de Croacia con: Dominik Livakovic en portería; en la zona defensiva estarán Josip Juranovic, Dejan Lovren, Domagoj Vida y Josko Gvardiol; Luka Modric, Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic en mediocampo, en tanto que en la ofensiva aparecen Andrej Kramaric, Marko Livaja e Ivan Perisic.

El duelo entre Croacia y Japón se jugará este lunes, desde las 12:00 horas de nuestro país y podrás seguirlo junto al Marcador Virtual de AlAireLibre.cl.