Robert Lewandowski tras su primer gol en los mundiales: Es un sueño hecho realidad

Robert Lewandowski, delantero de FC Barcelona que cerró la victoria de Polonia sobre Arabia Saudita con su primer gol en un Mundial, reconoció que su sueño se hizo realidad.

"Está claro que cuando se juega en la selección lo primero es el bien del equipo, pero yo soy delantero y siempre tengo en mente que también quieres marcar. Es un sueño hecho realidad", admitió Lewandowski tras el encuentro en el Estadio Ciudad de la Educación de Doha.

El capitán del cuadro polaco, valoró la actuación de todo el equipo y consideró que a su juicio el penal que detuvo Wojciech Szczesny no había sido. "No hubo penal para mí, no sé ni por qué el árbitro vino al monitor. Podríamos haber atacado más, jugado más agresivo en el centro del campo, pero con el resultado también queríamos calmar las cosas y buscar nuestras ocasiones", indicó.

"Espero que antes del partido contra Argentina mantengamos los pies en el suelo y demos lo mejor de nosotros", manifestó Lewandowski.

Szczesny, guardameta de Juventus, explicó cómo detuvo el penal a Salem Al-Dawsari: "Habíamos analizado cómo los lanza. Sabía que estaba esperando a ver qué hacia el portero antes de disparar. Me moví a la izquierda y luego a la derecha, cayó en la trampa".

"El rebote fue mucho más difícil de defender, aunque si lo hubiera marcado había que haberlo anulado, porque el saudí entró demasiado pronto en el área. Apenas tocó el balón ya estaba a mi lado", indicó.