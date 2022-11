Godín: Nuestra historia y esta camiseta nos exigen ganar

- [ESPECIAL] Revisa más información del Mundial de Qatar 2022 junto a AlAireLibre.cl.

Diego Godín, el futbolista con más partidos de la historia de la selección uruguaya, anticipó el estreno de la Celeste en el Mundial de Qatar, este jueves ante Corea del Sur, y dijo que están obligados a ganar por la historia del equipo sudamericano.

"Son muchos partidos para ganar el Mundial. Nuestra historia y esta camiseta nos exigen ganar. Es una historia muy grande la que tiene la camiseta de Uruguay. Siempre salimos a ganar. Cada vez que hay un torneo, el objetivo es ganarlo", remarcó el futbolista, ante su cuarto Mundial, aunque explicó que no persigue logros "individuales jamás", sino los "objetivos grupales que le hagan bien al equipo".

"Después de las eliminatorias que pasamos, de los momentos difíciles que pasamos, duros, con tanta crítica, de estar más afuera que adentro del Mundial, de la marcha del 'maestro' (Óscar Washington Tabarez), de la responsabilidad que sentíamos, del peso, de la obligación de ir al Mundial, clasificar fue un alivio. Yo lo sentí así. Para mí, fue un alivio. No estaba eufórico. Conseguimos el objetivo que un país soñaba y nos exigía, sobre todo a nosotros", recordó durante la rueda de prensa de este miércoles.

"Ahora se ve un ambiente diferente, porque es normal. Uno disfruta de estar acá, estoy disfrutando de esta rueda de prensa, de cada instante en la concentración, en el entrenamiento, en competir, en una charla, en un masaje, en atarme el zapato. Mis compañeros están en la misma sintonía. Hay una mentalización de grupo que sabe diferenciar. Se disfruta corriendo, metiendo, sufriendo, defendiendo, atacando...", dijo.

"Se puede hablar de la experiencia de cuatro Mundiales, no sé cuántos partidos con la selección (159), pero eso no te hace ganar partidos. Lo que te hace ganar es estar en la cancha metido, concentrado, respondiendo, ganando duelos, ayudando al compañero... No te hace ganar lo que hicimos atrás. La experiencia cuenta, porque he vivido un montón de situaciones que a lo mejor se repiten y te da un plus para saber contrarrestarlas", afirmó.