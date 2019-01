Bárbara Riveros: Uno de los legados que quiero dejar en Pucón es una piscina para que los niños puedan entrenar

La atleta chilena Bárbara Riveros, en la previa del Ironman 70.3 de Pucón, habló con un diario nacional y reveló que uno de los legados que le gustaría dejar en la zona "es una piscina de 50 metros para que los niños puedan entrenar", ya que con la actual piscina, de 14 metros, "la gente ha terminado en el hospital".

"Te pueden decir que la organización tiene inscripciones gratis para la gente de ahí, pero eso no se transforma en nada. Si no tienen una piscina donde nadar, ¿de que sirve que corran si durante todo el año no pudieron entrenar?". apuntó la deportista a La Tercera.

El Ironman de este año tendrá nuevamente a Bárbara como la figura principal. La tetracampeona de la competencia tiene la posibilidad de lograr su quinto título seguido, pero tiene otro objetivo principal: "Hacer feliz a mi gente y poder dar lo mejor de ese día".

La mejor triatleta de Latinoamérica, además, sostuvo que su plan para la temporada es "juntar puntos, representar de la mejor forma a mi país en los Panamericanos de Lima y en octubre correr el Mundial Ironman de Kona, Hawái".

El Ironman 70.3 de Pucón comenzará el jueves 10 con la prueba Kids Challenge, donde participan niños entre los 7 y 19 años, mientras que el domingo 13 de enero será la competencia principal.