Los Ironman de Pucón y Coquimbo fueron reconocidos a nivel mundial

En el marco de las evaluaciones de satisfacción que realiza Ironman Internacional con los competidores de todas las carreras deportivas que se desarrollan bajo esta licencia a nivel mundial, los eventos del Club Deportivo Universidad Católica fueron protagonistas indiscutidos.

Es así como el Ironman de Pucón obtuvo el primer lugar en el marco de las evaluaciones de satisfacción que la empresa deportiva y los competidores realizan en base a todos los eventos que se desarrollan bajo esta licencia deportiva a nivel mundial.

Asimismo, nos alegra informar que el segundo lugar del ranking fue para el Ironman de Coquimbo, evento también organizado por el CDUC. Estos resultados se dieron a conocer durante la conferencia internacional que convocó Ironman Internacional en febrero de este año, en Tampa, Florida, instancia liderada por su presidente Andrew Messick, quien subrayó que este logro de la Universidad Católica en instalar sus dos eventos deportivos en los primeros lugares, es una muestra de la responsabilidad y experiencia alcanzada por sus organizadores.

La evaluación positiva de "La Carrera Más Linda Del Mundo" subió de un 61,7 por ciento a un 91,2 por ciento (2017-2018), permitiendo al Club Deportivo Universidad Católica alcanzar el primer lugar.

Cabe destacar, que Pucón fue premiado en otras tres categorías a nivel latinoamericano: el primer lugar en la categoría "Overall Host City Experience", segundo lugar en la categoría "Will Attend Next Year´s Event" y tercer lugar en la categoría "Overall Run Experience".