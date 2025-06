(Copia de) Código promocional 1xBet: "FWVIP"

¿Cuál es el código promocional 1xBet en Chile?

El código promocional 1xBet para Chile es FWVIP. Al registrarte e ingresarlo, puedes obtener un bono del 100% hasta $250.000 CLP para apuestas deportivas o un paquete de casino hasta $1.400.000 CLP + 150 giros gratis.

🏷️ Bono 📋 Detalle 🎫 Código Deportes – Chile 100% hasta $250.000 CLP FWVIP Casino – Chile Hasta $1.400.000 CLP + 150 giros FWVIP Deportes – Argentina 100% hasta $220.000 ARS BETAFHEC Casino – Argentina Hasta $2.130.000 ARS + 150 giros BETAFHEC

Consejo: Copiá el código correspondiente al momento del registro para activar automáticamente el bono de tu interés.

Bonos disponibles con el 1xBet código promocional FWVIP

El código promocional 1xBet Chile brinda beneficios exclusivos a los nuevos clientes. Pueden elegir uno de los dos bonos de bienvenida 1xbet disponibles:

🎁 Detalles del Bono FWVIP Código promocional FWVIP 🎯 Bono Deportes 100% hasta $250.000 CLP 🎰 Bono Casino Bonos en 4 primeros depósitos + 150 giros gratis ⏱️ Validez Sports: 30 días

Casino: 7 días 💵 Depósito mínimo Sports: $740 CLP

Casino: $9.000 CLP 🔁 Rollover Sports: 5x

Casino: 35x 📋 Términos clave ▪️ Ser mayor de 18 años

▪️ Residencia en Chile

▪️ Registro nuevo en la plataforma

▪️ Verificación de cuenta obligatoria

Bono de bienvenida apuestas deportivas 1xbet: hasta 250.000 CLP

Los nuevos clientes registrados con el código promocional pueden optar por la bonificación para apuestas deportivas que consiste en una bonificación del 100% del monto del primer depósito, hasta un máximo de 250.000 CLP.

Términos y condiciones

Depósito mínimo inicial: 740 CLP.

740 CLP. Rollover: 5x el importe en apuestas combinadas de al menos 3 selecciones, con una cuota de 1.40 o superior.

5x el importe en apuestas combinadas de al menos 3 selecciones, con una cuota de 1.40 o superior. Plazo para cumplir el requisito de apuesta: 30 días.

Bono de bienvenida casino 1xbet: 200% de tus primeros depósitos

Registrándote con el 1xBet código, obtendrás un paquete de bienvenida para jugar en el casino. Esta promoción es excepcional, ya que multiplica los 4 primeros depósitos online.

Con un depósito mínimo de 9.000 CLP, ganarás el 200% del total de los 4 primeros depósitos hasta 1.400.000 CLP y 150 giros gratis para tragamonedas. También obtendrás el 50% del décimo depósito realizado.

¿Cómo utilizar el Código promocional 1xBet "FWVIP"?

Para poder beneficiarte de cualquiera de las dos bonificaciones para nuevos clientes que el código 1xBet otorga, es necesario registrarse en la plataforma y realizar luego el primer depósito.

Registro en 1xBet Paso a Paso

Crear una nueva cuenta es súper fácil y consiste en estos pocos pasos que deberás seguir:

Ingresa al sitio de 1xbet Chile. Haz clic en “Registrarse”. Elige la manera en que quieres hacerlo: un clic, por teléfono, por e-mail o redes sociales y mensajería. Selecciona tu país y la moneda que utilizas. Ingresa ahora el código promocional FWVIP. Confirma tu registro.

Sigue exactamente el mismo procedimiento desde la 1xBet app para registrarte, o simplemente ingresar desde allí para jugar.

Cómo hacer tu primer depósito en 1xbet

Una vez que tengas tu cuenta creada, para poder aprovechar el bono de nuevos jugadores, deberás realizar un primer depósito de saldo en tu cuenta. Para ello, 1xbet ofrece más de setenta métodos diferentes de pago, incluyendo tarjetas de débito o crédito, pagos en efectivo, monederos electrónicos, criptomonedas, transferencias bancarias y plataformas de pago digital.

El procedimientos es muy simple, solo sigue estos pasos:

Inicia sesión en 1xbet. Abre el menú y haz clic en el botón “Depositar”. Elige el método que prefieras. Ingresa el importe que deseas depositar y confirma la operación. Sigue los pasos que se te indicarán, dependiendo del método de pago que hayas elegido.

Recuerda que es muy importante completar la verificación de tu cuenta antes de realizar tu primer depósito, y que los métodos de pago utilizados deben estar a nombre del titular de la cuenta en 1xbet.

Consejos para maximizar los beneficios del código

Estos son algunos consejos que consideramos relevantes al usar el 1xBet código de registro.

Explora las promociones , 1xbet cuenta con uno de los catálogos más amplios en materia de ofertas para potenciar tus resultados.

, 1xbet cuenta con uno de los catálogos más amplios en materia de ofertas para potenciar tus resultados. Aprovecha los eventos especiales o días de recarga para maximizar tus posibilidades.

para maximizar tus posibilidades. Lee detenidamente y comprende los términos y condiciones de los bonos promocionales. Asegúrate de poder cumplirlos y no perder ninguna oportunidad.

de los bonos promocionales. Asegúrate de poder cumplirlos y no perder ninguna oportunidad. Ten una estrategia definida cuando apuestes.

cuando apuestes. Determina y destina un presupuesto específico y del que puedas disponer para esta actividad sin que afecte a tu economía.

y del que puedas disponer para esta actividad sin que afecte a tu economía. Mantén tu juego divertido y responsable.

Testimonios y Experiencias de Usuarios 1xbet

Estos son algunos testimonios de clientes sobre el uso del código promocional 1xBet:

⭐⭐⭐⭐⭐ "Juego no muy a menudo, tal vez por eso no tengo problemas. Pero en general todo está bastante tranquilo. Deposité dinero, hice la apuesta y ahora solo espero. Me gusta apostar en fútbol, pero por lo general solo en los periodos de campeonatos importantes. Ahora mismo, en 1xBet, estoy apostando activamente en las clasificaciones para la Eurocopa, las cuotas son bastante buenas. A veces gano"

Dante R. de Santiago.

⭐⭐⭐⭐ "1Xbet es simplemente genial para ver transmisiones en vivo de partidos y peleas. A menudo, en internet, la mayoría de los partidos son de pago, pero aquí se pueden ver gratis. Apuesta raramente, pero incluso así, a veces gano. Los coeficientes son aceptables y la variedad de apuestas es amplia. He retirado lo ganado solo un par de veces, pero hasta ahora no he tenido problemas con esto".

Milton J. de Iquique.

⭐⭐ "Realice un depósito grande en mi cuenta lo aposte y al momemto de retirar el dinero me piden verificar cuenta lo cual envio todo lo solicitado

Pero la respuesta es pésima mas 7 dias y nada call center no sirve de nada, solo se basan que no es si area. Si le pregunto a los de seguridad la respuesta es que tiene que esperar".

Miguel A. de La Serena.

Todos los bonos disponibles en 1xBet Chile

Además del bono de bienvenida, 1xBet se destaca por su súper completo programa de ofertas para clientes que ya juegan en la plataforma, siendo uno de las más importantes del mercado.

Al ingresar en las promociones, se puede optar por participar en torneos, juegos de bono, canjear los puntos obtenidos, o acceder a los bonos promocionales.

🎯 Apuesta sin Riesgo Apuesta al mercado "marcador correcto". Si pierdes, recibes una apuesta gratis por el mismo importe. Apuesta gratis = valor perdido 📈 Combinada del día Elige tu combinada destacada y gana un 10% extra en la cuota final. +10% en cuota 🇨🇱 Cuando juega Chile, tu ganas Apuesta en Primera División chilena y recibe un reintegro semanal del monto apostado. 25% en bono 🏆 Cashback Libertadores Apuesta en Copa Libertadores y recupera un porcentaje de lo apostado semanalmente. 15% del monto apostado 📅 Miércoles x 2 Depósito mínimo de 1 €. Recibe el doble del importe depositado. 100% hasta 300 € 🎰 Impulso al fin de semana Deposita el viernes desde $5.000 CLP y recibe giros gratis + bono en casino. Hasta 100 Giros + 50% de bono 📲 100 giros gratis por suscribirte Sigue a 1xbet en Telegram y obtén 100 free spins automáticamente. 100 FS 🎾 Torneo de Grand Slam Apuesta en Roland Garros y participa en el sorteo de premios exclusivos. Premios: Efectivo, iPhone 16 Pro, PS5, Flip6, AirPods

Otras ofertas especiales de 1xbet en Chile

Nueva oferta especial de TOTO: La promoción TOTO de 1xBet permite hacer una predicción gratuita diaria sobre el resultado de 12 partidos (victoria local, empate o visitante). Si aciertas 8 o más resultados, ganas puntos de bono que se acreditan en tu cuenta tras finalizar el último partido del día.

Valorant Rush: Cumple con la misión y consigue un bono de apuesta gartis garantizado.

Cumple con la misión y consigue un bono de apuesta gartis garantizado. App&bono: 1xbet acaba de lanzar una nueva promoción exclusiva para quienes juegan desde la App móvil. Descarga la aplicación, haz 10 apuestas en cualquier evento deportivo y recibe una apuesta gratis del promedio del monto apostado.

Apostar con el código promocional 1xbet

Al registrarte con el código de registro 1xbet, es posible optar entre los bonos de bienvenida ofrecidos. Podrás usarlo cuando apuestes en eventos deportivos como en casino.

Deportes disponibles para apostar con el 1xbet código promocional

La sección deportiva de 1xbet es realmente destacada, ya que cuenta con más de cincuenta disciplinas para apostar. Con la promoción 1xbet, puedes apostarle a los partidos de los campeonatos más importantes del mundo en deportes populares:

Fútbol

Básquet

Vóley

Tenis

Boxeo

Fórmula 1

MMA

Carreras de caballos

Esports

⚽ Fútbol Ligas top: Libertadores, Premier, Liga Chilena, Brasileirao, Clasificación Mundial 2026 y más.

Apuesta al ganador, goles, hándicap y más. Apuesta en fútbol 1xbet 🏀 Básquetbol NBA, Euroliga, ligas de América y Europa.

Apuesta al resultado, puntos totales, tiempo extra y más. Apuesta en básquen en1xbet 🎮 E-Sports Más de 400 eventos: CS2, LoL, DOTA 2, Valorant, Overwatch 2, StarCraft II, y más. Apuesta en E-sports 1xbet

Próximos partidos de fútbol para apostar con el código promocional 1xbet

Esta época del año es tiempo de definiciones y muchas ligas están concluyendo la temporada. Pero el fútbol nunca descansa y siempre hay fechas emocionantes por delante. Este año, en particular, los mejores equipos de Sudamérica se preparan para el próximo Mundial 2026. En los próximos días se jugará una nueva tanda de encuentros de selecciones nacionales para la clasificación. Aprovecha las promociones especiales, así como las herramientas que la plataforma pone a tu disposición para que obtengas los mejores resultados.

Campeonato Fecha Equipos Local Empate Visitante Clasificación Mundial 2026 05/06 Chile vs. Argentina 5.26 3.54 1.79 Clasificación Mundial 2026 05/06 Ecuador vs. Brasil 3.625 3.255 2.232 Clasificación Mundial 2026 05/06 Paraguay vs. uruguay 2.673 2.806 3.325 Clasificación Mundial 2026 06/06 Colombia vs. Perú 1.393 4.71 9.90 Clasificación Mundial 2026 06/06 Venezuela vs. Bolivia 1.423 4.50 9.40 Clasificación Mundial 2026 10/06 Bolivia vs. Chile 1.932 3.595 4.24 Clasificación Mundial 2026 10/06 Uruguay vs. Venezuela 1.525 3.93 8.25 Clasificación Mundial 2026 10/06 Argentina vs. Colombia 1.872 3.515 4.705 Clasificación Mundial 2026 10/06 Brasil vs. Paraguay 1.313 5.40 11.80 Clasificación Mundial 2026 10/06 Perú vs. Ecuador 2.701 3.17 2.895

APOSTAR EN ESTOS EVENTOS CON 1XBET > >

El consejo de nuestro experto para esta semana - Tenis

Esta semana te proponemos explorar otros deportes que ofrecen grandes emociones y oportunidades, que puedes combinar con las promociones de la plataforma.

Roland Garros se está jugando y avanza hacia su etapa definitoria. Estos son algunos de los próximos partidos. Recuerda que, a medida que los jugadores avanzan en las etapas, encontrarás nuevos encuentros cada día.

03/06 Lorenzo Musetti vs. Frances Tiafoe 1.251 4.42 03/06 Tommy Paul vs. Carlos Alcaráz 9.10 1.091 04/06 Alexander Zverev vs. Novak Djokvic 1.981 1.92 04/06 Jannik Sinner vs. Aleksandr Búblik 1.013 25.00 04/06 Madison Keys vs. Cori Gauff - Mujeres 2.845 1.483 04/06 Mirra Andreeva vs. Lois Boisson 1.131 7.07



🎾 Roland Garros – Partidos clave Lorenzo Musetti es favorito para ganarle a Frances Tiafoe, quien tiene una cuota de 4.42.

Carlos Alcaraz es el gran favorito y busca defender su título enfrentándose en esta instancia a Tommy Paul.

Alexander Zverev y Novak Djokovic llegan parejos, con cuotas muy similares, lo que convierte su duelo en una opción de mayor riesgo. Finalmente, Jannik Sinner es claramente favorito con una cuota mucho más baja que la de Aleksandr Búblik. Si bien esta opción ofrece una ganancia menor, también implica un riesgo considerablemente más bajo. 🔁 Apuesta combinada sugerida basada en las probabilidades 🎯 Lorenzo Musetti gana: Cuota 1.25

🎯 Carlos Alcaraz gana: Cuota 1.09

🎯 Novak Djokovic gana: Cuota 1.92 Cuota total combinada: 1.25 × 1.09 × 1.92 = 2.615 Apuesta: $20,000 CLP Ganancia posible: $52,300 CLP

Usar el código 1xbet en la oferta de casino

La sección de casino de 1xbet es una de las más extensas del mercado chileno, y se puede comenzar jugando allí con el código promocional. Para una navegación más sencilla, el casino está organizado en secciones atractivas y coloridas, ofreciendo acceso a una amplia variedad de jeugos como:

Tragamonedas

Juegos de mesa

shows Televisivos

Bingo

Juegos de Caza Y Pesca

Tarjetas de Rasca Y Gana

Juegos Crash

Keno

Aviator

Lotería online

Casino en vivo con el bono 1xbet

El casino en vivo, que también está incluido, cuenta con mesas de blackjack, baccarat, Hold’em poker y diferentes versiones de ruleta.

Juega gratis en los Slots en 1xbet

Así es, la plataforma permite a los clientes jugar en la versión demo de los slots existentes.

Ingresa al casino y elige entre los más populares, los juegos nuevos o los exclusivos del operador, posiciónate sobre la máquina tragamonedas y haz clic sobre el botón para jugar gratuitamente.

¿Cómo apostar con el código 1xbet Chile?

Una vez que se realiza el registro en el operador, usando el código promocional 1xbet, se debe realizar la primer apuesta para poder desbloquear el bono.

Paso a paso para apostar con el bono 1xBet

Para realizar una apuesta en 1xbet, sigue estos pasos:

Ingresa en tu cuenta personal de 1xbet. Haz clic en la sección "Deportes". Selecciona la disciplina y evento en el que quieres apostar. Elige el partido, el mercado y el monto en el boleto de apuestas. Confirma tu apuesta y aguarda el resultado.

Dependiendo del partido, podrás seguir la retransmisión live a través de la opción de streaming.

Mercados disponibles con el código 1xbet

Los mercados son las situaciones que pueden ocurrir durante el desarrollo de un evento deportivo, sobre las cuales es posible hacer un pronóstico y apostar.

Los mercados futboleros en 1xbet incluyen:

Quién será el equipo ganador (local, visitante o empate),

Si ambos equipos anotarán,

El total de goles que se convertirán en cada mitad o durante todo el partido,

Hándicap,

Cómo se anotará el siguiente gol,

El marcador correcto del partido,

Resultados parciales,

Posibles amonestaciones y muchos otros.

Tipos de apuesta disponibles en 1xBet

1xBet es muy versátil en cuanto a las posibilidades para apostar, ya que tiene una amplia variedad de opciones tanto para nuevos clientes, como para jugadores experimentados en apuestas deportivas.

🎯 Apuesta simple Hacer un único pronóstico sobre el resultado del juego. ➕ Apuesta combinada Constructor de apuestas 1xBet. Combiná varios pronósticos del mismo evento o de diferentes partidos y deportes. 🧮 Apuesta de sistema Permite combinar múltiples apuestas sin necesidad de acertar todos los pronósticos para ganar. 📺 Apuesta en vivo Apuestas en tiempo real mientras se transmite el evento. Incluye cambios durante el partido y eventos en eSports.

Transmisión streaming 1xBet

Este operador provee un servicio de streaming de excelente calidad, accesible con el código 1xbet, tanto desde la versión web como desde su aplicación móvil.

Este servicio es el complemento perfecto para el concepto de hacer apuestas en cualquier lugar, ya que solo se necesita un teléfono celular y una buena conexión a internet para poder apostar en deportes y encuentros favoritos y seguirlos en vivo.

Aunque no todos los encuentros son retransmitidos, encontrarás los eventos principales de las diferentes disciplinas disponibles.

Para aprovechar el servicio, solo debes ingresar al menú "Directo", donde verás cuáles son los partidos que se estén disputando en ese momento. Selecciona el mercado y el resultado al que le apuntas y elige la opción de retransmisión live para ver el partido. Cada jugador tiene acceso a herramientas de apuesta como las estadísticas en tiempo real para definir tu pronóstico.

Métodos de pago para tu primer ingreso

1xbet ofrece en Chile una amplia variedad de métodos de ingreso, entre los que podrás elegir para realizar tu primer depósito, así como las siguientes recargas de saldo.

Ten presente que 1xbet acepta 40 tipos diferentes de criptomonedas entre sus métodos, con posibilidad de usarlas en todo momento. Sin embargo, los bonos, incluido el de bienvenida, no aplican para los depósitos realizados a través de ese método.

🏦 Tipo de Medio 🫰 Método de Pago 💰 Mínimo (CLP) ⏱️ Acreditación 💸 Comisión Tarjetas Bancarias Visa, Mastercard, Hites, Webpay $1.000 - $2.000 Inmediato Sin comisión Billeteras Electrónicas Jeton, Skrill, AstroPay, AIRTM, etc. $1.000 - $2.000 Inmediato Sin comisión Billeteras Locales Banco de Chile App, MACH, Servipag, etc. $1.000 - $2.500 Inmediato o hasta 15 min Sin comisión Efectivo / Pago en tienda Efectivo, Alps $2.000 15 min - 1 hora Puede aplicar cargo Sistemas de Pago ecoPayz, Payeer $1.000 - $3.000 Inmediato Sin comisión Banco por Internet BCI, Falabella, Santander, etc. $2.000 5 - 30 min Sin comisión Transferencias Bancarias Khipu, Rapid Transfer $2.000 - $5.000 15 min - 1 hora Sin comisión Tarjetas Prepago Paysafecard $1.000 Inmediato Puede aplicar cargo Transferencia Instantánea SafetyPay $2.000 Inmediato o hasta 15 min Sin comisión Criptomonedas (40+) BTC, ETH, LTC, TRX, DOGE, etc. ≈ $1.000 CLP 15 seg - 30 min Depende de red Cupones Electrónicos MoneyGo $1.000 Inmediato Sin comisión

Usa el código promocional FWVIP desde la 1xbet App

Utilizar el código promocional cuando te registras desde la aplicación móvil también es posible. Para comenzar, primero descarga la aplicación en tu teléfono celular.

En el sitio de 1xBet encontrarás un código QR para descargar la aplicación, según el sistema operativo de tu teléfono celular, ya sea Android o iOS.

1xbet app: Registrarse con el código 1xbet desde la app

Podés registrarte y activar tu bono de bienvenida con el código FWVIP directamente desde la app 1xBet. Solo tenés que descargarla desde el sitio oficial escaneando el QR o desde el botón de descarga del sitio web según tu sistema operativo (Android o iOS).

Funciones clave de la app 1xBet

Registro rápido con código promocional

Apuestas deportivas en vivo

Acceso al casino online y juegos

Retiros y depósitos móviles

Seguimiento de apuestas en tiempo real

Comparación de 1xbet con otras casas de apuestas online

En esta ocasión, comparamos la oferta del código promocional 1xBet Chile con otros operadores locales para que puedas comparar la oferta de cada una. Todas ofrecen códigos de nuevo jugador.

🎰 Operador 🎁 Tipo de Bono 💰 Valor del Bono 🔐 Código Promocional 1XBET Bono para casino y tragamonedas 100% de los 4 primeros depósitos, hasta $1.400.000 CLP + 150 giros gratis FWVIP Rojabet Bono para casino Multiplica los primeros 3 depósitos, hasta $1.000.000 + 150 giros gratuitos Ver código Betano Bono de bienvenida casino 100% hasta $200.000 CLP BETACL

Atención al cliente 1xbet Chile

¿Dudas sobre el código FWVIP o cualquier tema? Contactá al soporte 24/7 desde el sitio web o app móvil:

Chat en vivo desde el botón inferior derecho

desde el botón inferior derecho Consulta al asistente virtual o pedí hablar con un operador

Correo dlectrónico: info-es@1xbet-team.com

info-es@1xbet-team.com Teléfono: +44 127 325-69-87

+44 127 325-69-87 Whatsapp: +357 95764426

Conclusión- ¿Por qué registrarse con el Código 1xbet?

El código promocional 1xBet está entre los favoritos de la región. Tanto su bono de bienvenida como el resto de las promociones para clientes antiguos representan ventajas adicionales para los jugadores. Los requisitos de apuesta son bastante accesibles y tiene una amplia variedad de medios para depositar y retirar dinero.

Así como otros usuarios ya están aprovechando esta promoción, te invitamos a probarlo y a compartir luego tu experiencia. Tu opinión puede ser muy útil para que otras personas sepan qué esperar de esta casa. No olvides consultar los términos y condiciones.

Ventajas y desventajas del código de bono 1xbet

✅ Pros Bono de bienvenida generoso con el código.

Bono compatible con apuestas deportivas y casino.

Se puede usar al registrarse desde la app o web.

Acceso a promociones exclusivas luego de usar el código.

Registro rápido y sencillo con el código. ❌ Contras Requisitos de apuesta exigentes para retirar ganancias de los bonos.

Restricciones geográficas.

El bono debe activarse y liberarse siguiendo instrucciones específicas.

Preguntas Frecuentes sobre el código promocional 1xBet

¿Puedo utilizar el bono tanto para deportes como para el casino si me registro con el código promocional 1xBet Chile?

Solo se permite usar una promoción de bienvenida, al registrarte tienes que elegir la que prefieras. Una vez que cumplas los requisitos, accederás a los otros bonos disponibles del operador.

¿Dónde consigo el código para registrarme?

El código promocional es FWVIP, puedes copiarlo aquí y colocarlo al registrarte, o dirígete directamente al sitio oficial desde el enlace que encuentras en este artículo.

¿Qué debo hacer si no cuento con un código para registrarme?

No es obligatorio y puedes registrarte sin códigos promocionales. Si decides no utilizar uno, de todos modos obtendrás la oferta para nuevos clientes.

¿Puedo usar el código promocional si ya he tenido una cuenta en 1xBet anteriormente?

No, el código promocional y la bonificación de bienvenida solo se pueden ingresar una vez por persona, familia, domicilio, dirección IP y método de ingreso utilizado.

Otros códigos promocionales para Chile:

Código bonus Bet365

Código promocional Betano

Código promocional Novibet

Más de Apuestas

2.776