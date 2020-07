Maratón de Chicago se suspendió por el coronavirus

La maratón de Chicago, una de las seis más importantes del mundo, fue suspendida este lunes por culpa del impacto de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos. La prueba estaba programada para el próximo 11 de octubre.

"Como respuesta a las preocupaciones derivadas de la pandemia de coronavirus, la ciudad de Chicago anuncia su decisión de cancelar el '2020 Bank of America Chicago Marathon', así como todas las actividades previstas para ese fin de semana", anunció la organización en sus redes sociales.

Será la primera vez que no se disputa esta tradicional carrera, que se celebró de forma ininterrumpida desde su primera edición en 1977.

Chicago es uno de los "World Marathon Majors", y su cancelación se une a las de New York, Boston y Berlín. La de Tokio se disputó en marzo pasado, sin competidores aficionados, y el de Londres está previsto para el 4 de octubre.

