Más de 800 corredores se dieron cita en la "carrera más linda del mundo"

Había expectativa por correr en uno de los lugares más hermosos del mundo y todo se cumplió según lo deseado. Fue así como Las Torres del Paine le abrieron las puertas a más de 800 corredores que, pese a los adversos pronósticos del tiempo para jornada sabatina, disfrutaron de una soleada mañana para completar las 4 distancias (10, 21, 42 y 50 K) de la primera versión del Patagonian World Marathon.

Muy temprano, los más arriesgados llegaron al punto de partida de la distancia mayor, emplazado en el mirador Gunther Püschow. Desde ahí, saltaron a un ruta con muchas piedras, pero bajo un agradable sol que hacía elevar un poco la temperatura.

"El viento a veces te movía más de la cuenta, pero estábamos disfrutando con lo hermoso de este lugar. Las Torres del Paine sin viento no son Las Torres, así que se daba por descontado que lo haríamos bajo estas condiciones un poco adversas. Por suerte estaba despejado, lo que hizo de esto una completa fiesta para todos los deportistas", comentó José Manuel Alvarado, ex PF de la Roja Sub 17, quien cronometró 5 horas y 6 minutos para los 50 K.

El ganador de la máxima categoría fue el nacional Oscar Zahri, con un tiempo de 4 horas y 8 minutos. "Venía a competir, pero no estaba pensando en el primer lugar. Fue una prueba muy linda, de la que tenemos que estar orgullosos. Afortunadamente la carrera se abrió y pude quedarme con el triunfo", dijo el atleta.

Otros ilustres como el periodista Gustavo Huerta, y las maratonistas Daniela Navarrete y Gabriela Dallagnol también completaron sus rutas sin contratiempos. "Los paisajes de la carrera me sirvieron para levantar cuando la competencia se hacía cuesta arriba. Es muy agradable, pero bastante complicado, sobre todo por las subidas de tierra. Agradezco a todos quienes hicieron esto posible, ya que seguramente será la prueba más linda en la que competiré en toda mi vida", sostuvo Cristián Parker, quién completó los 42 K.