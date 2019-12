"Me violaste y avergonzaste": Periodista sufrió acoso en plena transmisión de Maratón

La periodista estadounidense Alex Bozarjia fue acosada sexualmente en su país en plena transmisión de un Maratón en el estado de Georgia, quedando visiblemente afectada.

El hecho ocurrió cuando la profesional despachaba en vivo la competencia deportiva en un canal de televisión, momento en el que un sujeto tocó su trasero de forma inesperada, causando un evidente shock la comunicadora, quien demoró un par de segundos en continuar con su relato.

Las imágenes rápidamente se instalaron en redes sociales y horas más tarde se pudo identificar al individuo con el nombre de Tommy Callaway.

Junto con esto, fue la propia Bozarijan quien se manifestó más tarde en su cuenta de Twitter y expresó: "Al hombre que me tocó el trasero en televisión esta mañana: Me violaste, objetivaste y me avergonzaste. ¡Ninguna mujer debería tener que soportar esto en su trabajo o en cualquier lugar! Sean mejores".

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn