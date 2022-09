Mo Farah no podrá disputar el maratón de Londres por una lesión de cadera

El atleta británico Mo Farah, cuádruple campeón olímpico, no competirá en el maratón de Londres que se disputará este domingo a causa de una lesión de cadera.



"En los últimos diez días he sentido un dolor en la cadera derecha y pese a que me he sometido a un intenso tratamiento y he hecho todo lo posible por estar en la línea de salida, no he mejorado lo suficiente para poder competir", señaló Farah a través de un comunicado



Farah, que cumplió 39 años el pasado mes de marzo, no pudo ocultar su decepción por no poder participar en una prueba que había estado preparando a conciencia en los últimos meses.