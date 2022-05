Usuarios de Twitter reclamaron por desvíos en Santiago producto del Maratón

Conductores y peatones se quejaron de los desvíos que provocó el Maratón de Santiago en las calles de la capital, en una jornada movida además por la celebración del Día de la Madre.

Mediante las redes sociales dieron a conocer su molestia lamentando a su juicio la poca información que hubo de cortes de calles y avenidas principales de la Región Metropolitana.

De todas formas, desde fines de 2021 que está agendada esta competencia y durante toda la semana se informó de los desvíos. El Gobernador, Claudio Orrego, llamó a informarse y tener paciencia.

Revisa las quejas:

Como voy a planificar si el metro abre a las 8, están las calles cerrada no tengo como cresta llegar a las 8 al trabajo!!!!!!! Ni en uber!!!!no llego por ninguna parte a Irarrázaval, estúpidos!!

Pésima organización en Avda. Grecia con Exequiel Fernández tienen sólo un carabinero tratando de contener a los automovilistas que no quieren entender que no pueden pasar!!! Por supuesto y como siempre no se informan y tocar la bocina como locos y perturbar la paz es mejor!!😡