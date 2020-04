Natalia Duco: Voy a darlo todo por tratar de ir a los Juegos Olímpicos de Tokio

La lanzadora chilena Natalia Duco mantiene su fe intacta de poder asistir luego del aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio para 2021, asegurando que "dará todo" por tratar de estar presente en el evento deportivo.

En diálogo con la revista "Sábado" de El Mercurio, la atleta nacional comentó las proyecciones que tiene para la cita olímpica a pesar de la suspensión que conlleva por el caso de dopaje que protagonizó en 2018 y de la sanción de tres años que se le impuso el pasado año.

"Estoy viendo el Everest frente a mí. No sé si me muera en el intento, pero voy a darlo todo por ir a Tokio 2020. Si no voy será porque no pude, pero no porque no lo haya intentado", afirmó.

Del mismo modo, apuntó que: "Nunca he parado de entrenar. A mi forma, y a veces mal, porque nunca más pude ir a una pista. Pero yo voy y lanzo acá en algún parque cerca de mi casa".

La medallista suramericana también hizo una autocrítica por el episodio de doping que le tocó vivir, mencionando que: "Hago un tremendo meaculpa, gigante. Es cosa de ver las consecuencias que ha tenido para mí, el costo personal, familiar y deportivo. Digo, pucha, cómo lo podría haber prevenido".

"Uno es no confiar en nadie, pero yo confío en la gente. No creo que mi aprendizaje de este tiempo sea desconfiar. Pero también creo que no hay medida suficiente para una deportista de alto rendimiento", concluyó.