Benjamín Hites arrancará noveno en Termas del Río Hondo tras irregular jornada de clasificaciones

Desde la novena posición saldrá este domingo 2 de junio el piloto chileno Benjamín Hites (Fiat-Octanos Competición), por la cuarta fecha del Campeonato Top Race Series que se realiza en el autódromo Internacional de Río Hondo en Santiago del Estero, en Argentina.

En la etapa de clasificaciones, el piloto nacional debió afrontar un par de problemas técnicos en las dos tandas clasificatorias, pero ubicándose entre los Top Ten de la difícil categoría.

La pole position fue para el santafecino Tomás González con 1 minuto 56 segundos 55 milésimas para el circuito de 4.804 metros. El chileno se ubicó noveno a 1 segundo 190 milésimas del más rápido.

"No quedé conforme con el noveno lugar porque no se pudo superar un inconveniente en los frenos que se viene arrastrando desde los entrenamientos del viernes. Recién después de las clasificaciones se detectó que era una manguera y no la bomba. Mañana (domingo) deberé probar temprano porque los mecánicos estaban trabajando en ello", manifestó Benjamín Hites luego de las tandas.

Pero no fue lo único que debió afrontar el piloto de 20 años. Además, durante la primera salida se le cruzó un perro en la pista al auto que iba delante de él, pero sin consecuencias, sin embargo, debió levantar el pie del acelerador. Y en la segunda parte, se atravesó un auto en una curva, donde nuevamente tuvo que aminorar la marcha.

"Si el auto queda estable luego de la reparación a los frenos, espero realizar una buena carrera y así sumar mis primeros puntos. Será una carrera compleja y larga, pero estoy enfocado en avanzar lo más posible", indicó el representante del equipo Fiat-Octano Competición.

Esta es la segunda participación de Hites en Termas de Río Hondo y el décimo capítulo de la categoría en el autódromo internacional. En esta fecha los participantes partirán en movimiento en las dos categorías del certamen argentino: primero lo harán los Top Race (de mayor potencia) y luego, desde atrás, los Top Race Series (de menor potencia), donde corre Benjamín Hites.