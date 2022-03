Benjamín Hites comentó su llegada a Lamborghini: Será un año de aprendizaje al primer nivel

El piloto chileno Benjamín Hites conversó con AlAireLibre.cl respecto a su llegada a Lamborghini para competir en tres diversas categorías del automovilismo europeo, y aseguró que para él será una temporada muchas carreras y de mucha presión.

Hites correrá por la histórica escudería italiana en el GT World Challenge, International GT Open y Campeonato Italiano de Gran Turismo, todos en Europa con un total de 16 fechas, lo que representa un desafío máximo para el corredor de 22 años.

"Fue algo que me planteé hace tres años cuando partí en el World Challenge y era conseguir algo con una marca fija para pelear los campeonatos, y se dio que he aprendido mucho en estos años en Europa. Se dio la oportunidad de participar de un shoot out que se llama, que es una prueba de varios pilotos en la misma condición y hacer las pruebas que pide el equipo, y ahí ellos creyeron que era el mejor. Me pasó eso y ya me invitaron para el próximo shoot out de fin de año, así es que es un año de mucha presión y mucho compromiso", explicó.

Respecto a su actual nivel, Hites comentó que "mejoré muchos en las qualy, mejoré mucho, también en las carreras de Endurance tengo un ritmo muy seguro y también creo que aportó es mi característica de sentir el auto y ponerlo a punto, y esa es una característica muy importante".

"Para mí es un aprendizaje con un equipo de primer nivel, directamente con ingenieros de fábrica y esa es una responsabilidad grande. Tengo que demostrar y sumar victorias y podios", añadió.