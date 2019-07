Benjamín Hites correrá en el Top Race Series de Salta con el objetivo de sumar puntos

Con la confianza de quedar entre los cinco primeros de la categoría Top Race Series llegó a la ciudad de Salta, en Argentina, el piloto chileno Benjamín Hites, quien este fin de semana tomará parte de la sexta fecha del certamen de automovilismo de velocidad que se disputará en el autódromo Martín Miguel de Güemes.

El joven exponente nacional, quien compite paralelamente en el Campeonato Ferrari Challenge de Norteamérica, ha tenido jornadas de dulce y de agraz en tierras trasandinas. Sin embargo, está conforme con su tercera temporada por todo lo que ha aprendido en este importante y complejo circuito.

"Este año he demostrado que he crecido bastante como piloto desde que llegué a las pistas de Argentina a fines de 2017. Hoy soy protagonista en las clasificaciones y en las carreras, aunque sólo he podido concretar una prueba cuando fui séptimo en Río Honda (cuarta fecha)", comentó el piloto de 20 años.

La competencia se efectuará en el circuito de 3.409 metros del autódromo de la ciudad de Salta, uno de los escenarios que, con el paso del tiempo, se han convertido en clásico para el Top Race Series con rectas cortas, subidas y bajadas, y pocos lugares para el sobrepaso.

"La semana pasada estuve entrenando en Salta, pero en el autódromo de Olavarría para colocar a punto el auto. Conozco el de Güemes porque el año pasado corrí ahí y también entrené hace unos meses en él. Es difícil porque tiene poco espacio para pasar", explicó el representante de Fiat - Octano Competición.

La actividad se efectuará a partir de este viernes con una tanda de pruebas libres de 50 minutos, para continuar el sábado con los entrenamientos oficiales de 30 minutos por grupo y luego se realizará la prueba de clasificación para conformar la grilla del domingo, largando la carrera a las 11:10 horas la primera (10:10 de Chile) y a las 12:10 la segunda (11:10 de Chile).