Benjamín Hites correrá en la antesala de la F1 en el GP de Canadá

Acortar la distancia con el puntero del Campeonato de Norteamérica Ferrari Challenge, será el foco este fin de semana del piloto chileno Benjamín Hites (Fiat/Ferrari/The Collection), quien está segundo en el ranking general, detrás del estadounidense Cooper MacNeil (Scuderia Corsa, Ferrari de Westlake).

Durante las tres fechas anteriores ambos han tenido una feroz rivalidad en las clasificaciones y en las competencias.

MacNeil (27 años) aprovechó la oportunidad para consolidar su posición sobre Hites (20) después de un fin de semana polémico en WeatherTech Raceway Laguna Seca, en la tercera fecha (10 al 12 de mayo). Los dos pilotos colisionaron en la Carrera 2, sacando la peor parte el nacional, mientras que el norteamericano pudo continuar y sumar puntos valiosos totalizando 112. El juvenil santiaguino quedó con 91 unidades.

A falta de ocho carreras, el piloto chileno aún tiene mucho tiempo para cerrar la brecha, pero buscará un buen desempeño en ambas carreras en Montreal en el marco de la séptima fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

"Será la segunda ocasión que corro ante un marco impresionante de público, como el año pasado, pero ambas carreras no las pude terminar por problemas mecánicos. Espero en esta ocasión no defraudar y alcanzar las dos metas (sábado y domingo). No es un circuito fácil porque es angosto y hay muros por todos lados y es fácil bloquear", comentó Benjamín Hites en Montreal, luego de haber estado en Miami practicando en el simulador.

Antes (1 y 2 de junio) consiguió el séptimo lugar en la cuarta fecha del Top Race Series en Termas de Río Hondo por el campeonato argentino, donde compite paralelamente al certamen norteamericano.

Los otros rivales de Benjamín Hites serán Thomas Tippl (Scuderia Corsa, Ferrari de Beverly Hills) y Martin Burrowes (Ferrari de Ft Lauderdale), entre otros 20, quienes también fueron protagonistas en la fecha de Laguna Seca hace casi cuatro semanas.

"En el Ferrari Challenge hay grandes rivales, pero desde que comencé hace dos años he ido de menos a más, tanto que hoy estoy en el segundo lugar del ranking y peleando el primer lugar en todas las fechas. En esta carrera será fundamental lo que he aprendido en Argentina durante el Top Race Series, pues ahí nadie regala un centímetro. Es decir la presión es fuerte", explicó el piloto Fiat/Ferrari/The Collection.

La actividad en Montreal comenzará este viernes 7 con dos sesiones de práctica de 20 minutos para los competidores del Ferrari Challenge. La clasificación se llevará a cabo el sábado 8 a las 12:20 (hora de Montreal y de Chile) seguida de la Carrera 1 a las 15:30. La cuadrícula para la carrera 2 (domingo 9) se establecerá a las 11:15 horas en base a las vueltas rápidas de la carrera 1 (sábado 8).

RANKING FERRARI CHALLENGE

1. Cooper MacNeil / Estados Unidos / 112 puntos

2. Benjamín Hites / Chile / 91

3. Thomas Tippl / Estados Unidos / 70

4. Martín Burrowes / Canadá / 64

5. Marc Muzzo / Estados Unidos / 45

6. Joseph Rubbo / Estados Unidos / 38