Benjamín Hites ganó su primer punto en el GT World Challenge de Europa

Una jornada de dulce y de agraz tuvo el chileno Benjamín Hites (Fiat-Ferrari Santiago) en el inicio del Campeonato GT World Challenge de Europa. En la primera fecha virtual del Fanatec Esports GT Pro Series el piloto logró la tercera posición en la categoría Silver luego de largar último por indicación de los jueces, ganando el primer punto oficial para el ranking de la serie. En tanto en la preclasificación del certamen real quedó en la última fila.

La razón de efectuar el mayor tiempo en la preclasificación se debió a que el representante del Team Chile está compitiendo con el auto de reserva del Team Rinaldi Racing como consecuencia de que el Ferrari 488 GT3 Evo fue chocado el jueves por su compañero de equipo, el finlandés Patrick Kujala. La máquina no pudo ser reparada por los daños ocasionados en el incidente provocado por otro competidor.

"Pese a estar al final en la preclasificación, esperamos este domingo con Kujala entrar a la clasificación de la carrera con el auto muletto mejorado, porque hoy tuvo varios problemas, especialmente en los frenos. No hemos tenido mucho tiempo de ponerlo a punto y tampoco vamos a lograr tenerlo mejor para la carrera debido al tiempo que significa buscar un buen set up", indicó Benjamín Hites.

Tras la amargura de no contar con una máquina óptima, Hites debió afrontar luego la primera fecha del campeonato virtual llamado Fanatec Esports GT Pro Series, torneo que será a cinco fechas y que entrega puntos para sumar en el ranking general de la competencia. Y nuevamente tuvo problemas inesperados. El piloto de 21 años había conseguido la duodécima posición en la largada, sin embargo, fue relegado a partir de pits, es decir, último. Del puesto 23 logró avanzar al séptimo casillero en la general y tercero en su categoría (Silver) en la carrera de una hora de duración.

El tercer puesto en la competencia le significó a Benjamín Hites sumar su primer punto de la temporada, además del trofeo y un cheque por 2.500 Euros. La carrera virtual, paralela a la prueba real, es un hecho histórico en el automovilismo mundial, pues es primera vez que se entregan puntos (3, 2 y 1) para los tres primeros lugares que se suman en el ranking general y por categoría.

"Estoy muy feliz con el punto obtenido. Aún no sé por qué me mandaron a pits. Quizás más tarde me den una respuesta. Lo que importa es que del último lugar (23°) pasé al séptimo en la general, lo que me dejó contento con mi rendimiento, que debería ser lo mismo en la pista con un auto normal, como el que teníamos hasta el jueves. Vamos a ver cómo se comporta el auto de reserva en la carrera del domingo", comentó Hites.

La prueba este domingo en la pista de 5.800 metros de Monza partirá a las 15:00 horas locales (09:00 de Chile). Previamente, a las 9:00 (03:00 de Chile), se efectuará la clasificación para la grilla final.