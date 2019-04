Benjamín Hites logró el tercer lugar en Sebring y quedó sublíder del Ferrari Challenge en EE.UU

Un tercer lugar conquistó el juvenil Benjamín Hites (Ferrari/Fiat/The Collection) durante la segunda fecha doble del Campeonato Ferrari Challenge de Estados Unidos que se disputó este fin de semana en el autódromo de Sebring, quedando en el segundo lugar del ranking, detrás del experimentado estadounidense Cooper MacNeil, quien se adjudicó la prueba de este domingo.

El nacional, quien logró salir desde la segunda posición de la grilla, ganándole la punta al pole position a MacNeil. Al llegar a la primera curva, el chileno fue tocado por detrás, saliéndose de la línea de carrera para quedar sexto. En los 30 minutos oficiales de carrera, Hites bregó para alcanzar al puntero, logrando cruzar la meta en el tercer lugar, consiguiendo así su cuarto podio en el certamen.

"Después de ganar el sábado por cinco segundos a MacNeil, este domingo no tuve fortuna. Salí muy bien en la largada, pero en la curva uno me tocaron y me desacomodaron para quedar sexto. Después del golpe el auto no quedó en condiciones", manifestó Hites tras la competencia.

"Aún estoy cerca de alcanzar a MacNeil en el ranking. Todavía quedan cinco dobles fechas para hacerlo. Sé que tengo la capacidad para estar en la punta pese a que todavía me falta mucho por aprender. El ganador de hoy ha corrido cuatro veces Le Mans y hace tres semanas estuvo en el podio en las 12 Horas de Sebring, lo que indica la calidad que tiene. Estoy trabajando para llegar a lo más alto", agregó.

La tercera fecha del Campeonato Ferrari Challenge se efectuará los días 10, 11 y 12 de mayo en Laguna Seca (Estados Unidos) por el Ferrari Racing Days.

Ránking general del Campeonato Ferrari Challenge:

1° Cooper MacNeil, 78 puntos

2° Benjamín Hites, 71

3° Thomas Tippl, 47

4° Martin Burrowes, 31

5° Marc Muzzo, 30