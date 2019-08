Benjamín Hites partirá desde la décima posición en el Top Race Series

Desde la décima fila largará este domingo 4 el chileno Benjamín Hites (Fiat-Octano Competición) durante la séptima fecha del campeonato argentino de automovilismo de velocidad Top Race Series en el autódromo de San Nicolás, ubicado 225 kilómetros al norte de Buenos Aires.

En una decisión confusa, el piloto de 20 años cometió el error de entrar a la calle de pits en la primera tanda clasificatorias, cuando se mostraba bandera roja (inseguridad en pista) en la tercera vuelta. Ante esta indicación los autos debían detenerse en la recta principal, sin embargo, Hites ingresó a pits, lo que le valió la descalificación para continuar corriendo en la tanda de clasificación. Por este motivo largará en la carrera de este domingo desde la posición final.

"Me confundí... No debí entrar a pits. Primera vez que me pasa esta situación... Cuando me di cuenta del error ya era tarde. Así que mañana (domingo) tengo que remar desde atrás y hacer toda la carrera de la mejor forma posible. Y como no estoy peleando el campeonato, no me queda otra que sumar kilómetros", explicó apesadumbrado el joven piloto en su segundo año en la categoría.

Tanto en las prácticas como en los entrenamientos oficiales, Benjamín Hites había estado entre los mejores 7 cronos y esperaba estar entre los tres más rápidos del Top Race Series, como lo conseguido en la fecha pasada: tercero en la grilla y tercero en la final. Sin embargo, este domingo sólo le resta llegar lo más adelante posible.

"Igual mañana (domingo) será una carrera entretenida porque competiremos junto a la categoría Top Race que tienen 100 caballos de fuerza más que la nuestra. Tengo que asumir mi equivocación y realizar una buena presentación sin optar al podio", comentó Hites, quien se ubica en el lugar 12 del ranking con 21 puntos.

El pole position la obtuvo el trasandino Bruno Boccanera con 1 minuto 34 segundos 532 milésimas para los 4.000 metros del circuito. Lo escoltaron Franco de Benedictis a 0,280 milésimas y Tomás González a 0,333. Benjamín Hites había marcado en los entrenamientos matinales 1´34"779. Es decir estaba en los tiempos de los mejores.

La carrera se llevará a cabo este domingo 4 a partir de las 12:00 horas de Argentina (11:00 de Chile), evento que será transmitido en directo por TyC Sports Televisión.