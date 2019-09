Benjamín Hites saldrá desde la primera fila desde el Top Race Series en Olavarría

Desde la primera fila de la grilla de largada saldrá el chileno Benjamín Hites (Fiat Octano) luego de alcanzar el segundo mejor crono durante la tercera tanda de clasificaciones de los cinco autos más rápidos por la Octava fecha del Campeonato Argentino de Velocidad Top Race Series en Olavarría, ubicado a 372 kilómetros al sur de Buenos Aires.

El giro más rápido a la pista de 4.030 metros en el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría fue del argentino Franco de Benedictis con 1 minuto 24 segundos 244 milésimas. Hites logró el segundo mejor crono con 1'24"379 a 135 milésimas de pole position. Tercero fue Franco Morillo a 332; cuarto, Agustín Silveyra a 355; y quinto, Gastón Pacioni a 428 milésimas.

En la jornada sabatina y en medio de las tandas oficiales de clasificación de grilla, el representante del equipo Octano Competición, tuvo un percance al abrírsele la puerta del automóvil, obligándolo a sujetarla, lo que por momentos le hizo perder segundos. No obstante ese problema, tuvo una brillante actuación en los ensayos libres de la categoría el viernes, como también durante la primera tanda clasificatoria y la segunda, que lo llevaron a tener una mayor confianza al quedar entre los cinco mejores hasta conquistar el segundo crono.

"Los constantes entrenamientos físicos y en la pista me han permitido estar en este nivel. No ha sido fácil llegar a esta instancia porque correr en Argentina es duro y complejo por el nivel de los pilotos locales, pero en mis dos años y medio he aprendido bastante acá. Ha sido una buena escuela", comentó Benjamín Hites de 20 años, quien se inició en el karting chileno como piloto.

La prueba de este domingo 1 de septiembre será aún más compleja que el sistema de clasificación del Top Race Series (con tres tandas). La final 1 largará este domingo a las 11:10 horas de Argentina (10:10 de Chile) donde las categorías Top Race, de mayor potencia, correrán junto a los Top Race Series. Es decir, serán 40 autos en la pista largando según la grilla de este sábado, pero en la segunda carrera a las 12:10 (11:10 de Chile), la posición de los autos se invertirá, partiendo Benjamín Hites desde la penúltima ubicación.

"Ambas carreras finales, la 1 y la 2, serán de pura estrategia porque a diferencia de Salta (julio pasado) no habrá reabastecimiento de gasolina, por lo tanto habrá que medir todo, como el paso de los cambios, los aceleramientos, velocidad del auto, etc. Será una entretenida carrera", indicó el piloto de Fiat.