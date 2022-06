Desperfecto de último minuto impidió competir a Benjamín Hites en el GT World Challenge

Por primera vez el piloto chileno Benjamín Hites (Lamborghini-VSR) no pudo largar una carrera oficial en el Campeonato GT World Challenge de Europa. La cuarta fecha del certamen, segunda de la Copa Endurance, era importante para el nacional y sus compañeros Michele Beretta y Yuki Nemoto, de cara a las 24 Horas de Spa a finales de julio.

El deportista del Team Chile ni siquiera alcanzó a salir a clasificar en el tercer y último turno. Solo lo hicieron sus compañeros Beretta, con 1'54"500 para el circuito de 5.842 metros de Paul Ricard, y Yuki Nemoto, quien registró 1'54"706.

Cuando Hites se aprestaba a tomar el volante del auto para la qualy 3, el Lamborghini Huracán GT3 Evo presentó problemas en el motor, quedándose en boxes para reparar el inconveniente.

Sin embargo, en los 15 minutos que correspondían al turno del chileno, fue imposible la reparación, quedando Hites sin clasificar. "Problema técnico en el motor detectado después de la segunda qualy, impidió la clasificación de Benjamín Hites. El inconveniente requería un cambio de motor que no se pudo realizar a tiempo para la carrera", comunicó el jefe del Team, Vincenzo Sospiri.

"Después de la segunda qualy, el motor tuvo un problema técnico que no nos dio el tiempo para arreglar, así que no pude partir. Tenía muchas ganas de correr este fin de semana. El auto estaba muy rápido, así que será para la próxima", indicó Benja Hites, muy apenado por no poder competir en las 6 horas de Paul Ricard.

Finalmente, la prueba fue ganada por el Ferrari #71 de los italianos Davide Rigon, Daniel Serra y Antonio Fuoco con 6 horas en la pista y 176 giros. Lo escoltó el #51 de Miguel Molina (España)-Nicklas Nielsen (Dinamarca)-James Calado (Gran Bretaña) a 7 segundos 829 milésimas; y el #88 de Raffaele Marciello (Italia)-Daniel Juncadella (España)-Jules Gounon (Francia) a 8"668.

El próximo compromiso del piloto chileno de 23 años será entre el 16 y 19 junio por la tercera fecha del Campeonato GT Open Internacional en Spa-Francorchamps (Bélgica).