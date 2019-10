El campeón sudamericano de karting que asoma como la gran carta chilena para el Mundial de Italia

El pasado 14 de septiembre no fue un día cualquiera para Francisco Pérez Olarte. Tras una ardua preparación, de constante trabajo físico y técnico, el joven piloto chileno se consagró campeón sudamericano de karting en el kartódromo Las Perdices de Melipilla.

Con sólo 15 años y cuatro títulos nacionales, Francisco demostró en el certamen continental por qué hoy es considerado una de las grandes promesas de esta disciplina tuerca, y que asoma como la principal carta nacional para el Mundial de Karting en Sarno, Italia, que se disputará del 19 al 26 de octubre.

"Pancho", como le dicen sus amigos, competirá en la categoría senior, donde deberá luchar contras más de 70 pilotos de un alto nivel de conducción.

"Me siento muy ansioso de partir lo antes posible. Hemos preparado de muy buena forma este mundial, con un trabajo multidisciplinario que contempla pista, preparación física, psicólogo y nutricionista. Es mi tercer campeonato mundial y quiero darlo todo", señaló.

Su objetivo para el torneo planetario es claro: "Poder mostrar el buen trabajo que hemos hecho, tanto en competencias nacionales como internacionales, durante todo este año. Esperamos estar dentro de los 10 primeros del mundo".

Oriundo de El Tabo, comenzó en el karting a los seis años, siempre apoyado por su padre quien le inculcó el deporte motor. Si bien la pasión de Francisco es correr en un kartódromo, nunca ha dejado de lado los estudios.

"Asisto todos los días a un colegio especial para deportistas C-DAR, el cual me permite llevar de mejor manera mis obligaciones académicas y mi deporte. Este año curso primero medio, pero aún no me proyecto con ninguna carrera profesional, aunque me llama mucho la atención ser piloto de guerra en un F16. Siempre me han gustado los aviones y volar, sería algo increíble, un sueño", cerró.