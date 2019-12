Fecha doble de TP Race y T2000 puede coronar bicampeones

Regresa la velocidad del automovilismo chileno con una electrizante fecha doble del Gran Premio Opel Melhuish de la TP Race y el T2000 que se disputará este viernes 6 y sábado 7 de diciembre en el Autódromo Internacional Codegua.

Para la TP Race, la doble jornada de carreras será el cierre de su temporada 2019, por lo tanto uno de los pilotos levantará el trofeo de campeón del año, lo mismo que uno de los equipos en competencia, que una vez finalizada la jornada se llevará el galardón reservado para escuderías.

Andrés Naranjo (Kleverone-Avery-NTD) es el primer favorito para obtener el bicampeonato, ya que es el exclusivo líder de la TP Race con 179 puntos, pero a solo 16 unidades de distancia se encuentra, Juan Carlos Campos (Melhuish Motorsport), mientras que su hermano, Patricio Naranjo (Kleverone-Avery-NTD), lo observa también de cerca en el tercer puesto, a solo 17 puntos.

"La final es 'muere muere', es decir, que no hay tiempo de entrenar y menos reparar el auto en caso de alguna falla. Esta fecha doble pone a todo el equipo en un desafío constante. El piloto que logre el título va a ser ciento por ciento por mérito del equipo, preparador y mecánicos involucrados, ya que tener un auto que no dé fallas y logre sumar la mayor cantidad de puntos va a ser el campeón 2019; no sólo dependerá de la conducción. Nosotros daremos todo para llevarnos el título como piloto y equipo", sostuvo Naranjo.

En tanto, la T2000 disputará su fecha doble, pero le quedará una más por disputar. Aún así, podría haber un campeón por adelantado este fin de semana, ya que Nicolás Barbagelata (Automotriz Barbagelata), campeón 2018, es el puntero de la categoría con 242 puntos, 15 unidades más que Felipe Gaete (KBS Tune), su principal rival durante la temporada. Felipe Barrios (MB Racing), otro de los protagonistas, está tercero a 28 puntos de distancia en el tercer lugar.

Dependiendo de lo que ocurra en la pista, Barbagelata podría consagrarse bicampeón antes de la última fecha.

"Estamos muy expectantes de lo que pueda ocurrir este fin de semana, por ser fecha doble no hay mucho tiempo, así que vamos con la misma configuración de las fechas anteriores y si se dan los resultados sería ideal obtener el bicampeonato. De todos modos no hay que cantar victoria antes de tiempo. El objetivo es sumar todos los puntos posibles y mantener la punta del campeonato hasta la última fecha, a menos que todo se defina este fin de semana, que sería espectacular", comentó Nicolás Barbagelata.

La fiesta de la velocidad parte este viernes con entrada liberada desde las 14:00 horas con la 8ª fecha y continúa con la 9ª fecha el sábado desde las 10:00. Las pistas chilenas esperan por su campeón.