María José Pérez de Arce: Cuando empecé a correr me miraban en menos por ser mujer

La joven piloto chilena María José Pérez de Arce contó sobre como se abrió paso dentro del mundo del automovilismo, afirmando que antes de su buen presente sufrió un trato distinto de parte del resto de los pilotos por el hecho de ser mujer, ya que no la consideraban "una competencia".

En conversación con Todo por el Deporte, la exponente nacional de 15 años nos dijo que "empecé a correr desde los 11 años en karting. Mi papá es preparador de autos de competición hace más de 30 años, entonces ahí comenzó mi pasión por este mundo".

"He tenido una experiencia súper buena. He tenido el apoyo de varios pilotos para poder pasar del karting a los autos Fórmula", destacó.

Sobre como fueron sus primeros pasos dentro del automovilismo, admitió que "cuando yo comencé a correr siempre me miraron en menos por ser mujer. Decían que yo no tenía el mismo nivel que los hombres, y nunca me consideraron una competencia".

Respecto a sus proyecciones en el mundo tuerca, Pérez dijo: "Me encantaría proyectarme, pero es un deporte bastante caro para desarrollarse. Últimamente he estado saliendo fuera de Chile para mejorar el nivel, y es lo que quiero mantener".

Por último, habló sobre las preferencias que tiene entre el karting y fórmula, señalando que "por ahora me gusta más el karting porque lo tengo más dominado, en cambio en Fórmula estoy recién empezando".

María José Pérez de Arce competirá este fin de semana en el Sudamericano de karting en Las Perdices, certamen en el que participarán alrededor de 150 pilotos de todo el continente.