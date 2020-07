Nicolás Pino debutará en la Fórmula 4 británica: Quiero llevar a Chile a lo más alto

Nicolás Pino debutará este fin de semana en la Fórmula 4 británica, luego de meses de espera debido a la pandemia y tras completar cada paso previo en el mundo del karting FIA europeo durante tres años, y lo hará en el mítico circuito de Donington Park, mismo escenario donde Ayrton Senna realizó su legendaria mejor vuelta de la historia.

Siguiendo la ruta que han recorrido los grandes pilotos para llegar a la F1 o la F-E, el corredor chileno inicia su carrera en coches de fórmula nivel FIA partiendo por las prácticas oficiales el viernes para pasar al sábado con la clasificación y la primera de las tres carreras que completan la fecha. El domingo correrán las siguientes dos competencias, con lo cual se determinarán las posiciones de la primera ronda del exigente calendario 2020 de la competición.

"Mis expectativas pasan por ser competitivo desde el principio y lograr adaptarme lo más rápido posible ya que el ritmo de carrera y estilo de manejo en el Reino Unido es muy intenso y agresivo. Producto de la pandemia, la competencia será muy intensa, ya que el calendario quedó apretado y con pocos espacios para entrenar entre carreras".

"De todos modos, mi idea es estar siempre en el pelotón de adelante y ser consistente en términos de resultados para poder ir aprendiendo rápidamente para así, poco a poco, poner la bandera de Chile en el podio", comentó desde Londres, Nico Pino, quien correrá para el equipo campeón de la serie: Double R Racing & Argenti Motorsport.

A los 11 test que Pino alcanzó a completar antes de la suspensión del campeonato en marzo, se suman otras cinco jornadas de entrenamientos que cumplió con éxito tras su regreso a Londres, logrando una rápida adaptación luego de tres meses sin correr en pistas. De hecho, en la última sesión antes del comienzo del campeonato realizada este lunes en Thruxton, Pino marcó el tercer mejor tiempo en una jornada en la que participaron gran parte de los pilotos que largarán el fin de semana.

"El balance de los test fue muy positivo -apuntó el piloto nacional-, ya que de manera muy rápida nos pusimos en los tiempos, y hasta fuimos más rápidos que otros pilotos de la categoría que llevaban más tiempo entrenando, porque se quedaron en Inglaterra durante este periodo de cuarentena.

Siempre es bueno practicar más, da confianza y sobre todo con lluvia. Si bien fuimos rápidos en los test oficiales, no es más que eso. Los campeones no se hacen por ser rápidos en los test, sino compitiendo carreras y siendo consistentes, que es lo que voy a buscar durante la temporada. Por ahora me siento preparado para el debut.".

El nuevo calendario de la British F4 contempla 26 carreras distribuidas en nueve rondas que determinarán al campeón de la temporada. Sólo en el mes de agosto se correrán cuatro fechas con 12 carreras, todo un desafío para el joven piloto que, una vez que debute, se convertirá en el primer chileno en correr la reconocida Fórmula 4 británica.