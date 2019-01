Nicolás Pino, la joven promesa del automovilismo chileno que brilla a nivel mundial

El joven Nicolás Piño Muñoz, de 14 años de edad, es actualmente el más destacado exponente nacional de karting profesional, la cuna de todos los grandes pilotos de carreras, y tiene una meta clara: "Competir en la Fórmula 1, la Fórmula E y ser campeón mundial".

Su corta y poco conocida trayectoria se ha desarrollado compitiendo, ganando y destacando por todo el mundo, en los principales campeonatos y circuitos profesionales de Karting en Argentina, Estados Unidos y Europa, que son la base para avanzar en el desarrollo del proyecto hacia la Fórmula 1 y Formula E, las principales competencias del automovilismo mundial.

Producto de su destacada participación en el circuito, fue seleccionado en 2018 por la FIA para competir en la primera exposición del automovilismo en una competencia de karting eléctricos en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, en donde término segundo.

"A veces me dan ganas de hacer de todo y subirme a todo, pero veo siempre que los que avanzan de verdad en el circuito europeo, van paso a paso. Mi meta es seguir haciendo la carrera necesaria para llegar a lo que me he propuesto, iniciar las primeras incursiones en autos de Fórmula, entre otros desafíos, y así avanzar para llegar a campeonatos FIA en F4, F3, F2, F-E y F1, y durante 2019, ganar al menos una carrera en el circuito europeo", explicó.

"Nico puede llegar tan lejos como él quiera, siempre y cuando tenga las herramientas y el apoyo de marcas y mecenas como es en todo el mundo, para hacer este camino a ser un piloto de elite; su carrera ya está proyectada y ya empezó a realizar su sueño, tiene una determinación enorme que sin duda lo hará llegar lejos, tanto es así, que categorías como Turismo Europeo, la Formula E o incluso la Formula 1 son objetivos alcanzables para él", afirmó su entrenador Luis Ignacio Valenzuela.

Además, la próxima fecha de la Formula E en Chile, el 26 de enero en el E-Prix de Santiago en el Parque O'Higgins, lo tiene muy entusiasmado y está convencido con eventos como ése, el automovilismo se hace más conocido.

"La gente en Chile no sabe de qué se tratan las carreras, todo es amateur y este tipo de eventos mundiales, como los que corro afuera de estándar FIA, motivan a la gente a introducirse en este deporte, atrae a las marcas y las empresas que son fundamentales, y refuerza que el automovilismo es un evento familiar", sentenció.