Nicolás Pino va por la revancha en la World Series Karting antes de llegar a Le Mans

Problemas mecánicos cuando peleaba puestos de avanzada en las clasificaciones, impidieron que Nicolás Pino, piloto Entel de 14 años, lograra avanzar hasta la final de la fecha de la World Series Karting de Lonato, circuito en el que ganó su primera carrera el 2018.

Pasado el mal rato, Pino ya está en Adria, Italia, para la siguiente fecha de la WSK que se disputará esta semana (26-30 de junio) en el Adria Internacional Raceway, que tendrá la particularidad de realizarse de noche.

"Fue una pena no poder terminar en Lonato por problemas con el motor, pero así son los fierros, hay que sacar lecciones siempre, estoy en etapa de aprendizaje, con un nuevo equipo y confiado en que tenemos el mejor material y personas para ir por los mejores resultados, así que ahora sólo estoy enfocado en la siguiente carrera en Adria, que será muy entretenida porque es de noche", dijo.

"Nuestro objetivo, primero, es entrar a la final, donde entran los mejores del fin de semana. Como ya he mencionado, el nivel de la categoría OK senior es muy duro, no hay ninguna piloto que no sea de clase mundial, y eso es justo lo que buscamos para aprender más y más rápido", comentó Nicolás Pino, piloto del equipo Kosmic Racing de la Academia de Pilotos de Ferrari.

Una vez corridas las pruebas italianas de la WSK, Pino se trasladará a Francia para correr nada menos que en el mítico circuito de Le Mans en dos importantes pruebas; la Copa de Francia (3-7 de julio) y luego, el 17 de julio, largará la cuarta ronda del CIK FIA European Championship, en la categoría OK.

Cabe recordar que paralelamente Nicolás Pino se prepara para dar el salto a la Fórmula 4, categoría en la que puede competir, por reglamento FIA, a contar de septiembre, cuando cumpla 15 años, donde correrá su primera carrera oficial en un monoplaza. Es por eso que el corredor chileno, después de estas cinco semanas intensas de Karting, continuará en Inglaterra y Asia su preparación en F4 en pista y en simuladores.

Antes de viajar a Italia, entrenó a bordo de coches de la British FIA F4 en el reconocido circuito Pembrey, donde han practicado y desarrollados habilidades apellidos como Senna, Raikkonen, Vettel, Button entre otras figuras de la F1.