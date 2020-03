Piloto Nicolás Pino mintió en su edad para volver a Chile: Tuve que comprar el pasaje como si fuera adulto

El joven piloto de 15 años Nicolás Pino reveló en conversación con Al Aire Libre en Cooperativa que se hizo pasar como un adulto y mintió en su edad para poder comprar el pasaje de retorno a Chile desde Inglaterra, luego de la suspensión de la Fórmula 4 británica por el coronavirus.

"Para comprar el pasaje tuve que hacer lo como si fuera adulto, después tuve que llamar al consulado en Chile y explicar la situación para que nos pudieran ayudar y asegurarnos de que pudiera tomar el vuelo", aseveró.

"El sistema allá está saturado. La aerolínea no tenía la capacidad para atender y como soy menor de edad, para viajar solo hay que contactar a la aerolínea, lo que no puede hacer porque no podían contestar", explicó respecto a la razón que lo llevó a tomar esa decisión.

Además, el deportista chileno contó cómo fue el proceso de la compra del boleto. "Estuvimos tres días intentado comprar el pasaje, desde el lunes que supimos que se suspendían todas las carreras. Fue bien difícil porque no contestaba nadie de la aerolínea, así que fuimos a ver qué podíamos hacer y finalmente resultó", indicó.

El piloto nacional afirmó que en Londres no se están tomando adecuadamente las medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19.

"Allá la gente está muy relajada con el tema. Cuando llegue a la puerta del avión me di cuenta que las medidas no se estaban tomando. Yo estaba muy preocupado para no contagiarme, pero habían muchos chilenos sin mascarilla y sin protección", finalizó.

Pino ahora está en su casa cumpliendo con las dos semanas de aislamiento que exigen las autoridades de salud.