Carlos Sainz y su triunfo en Silverstone: Es un gran día para mí y España

El español Carlos Sainz se mostró muy satisfecho por su primera victoria en la Fórmula 1 este domingo, donde se impuso en el circuito de Silverstone en el Reino Unido.

"Ha sido un gran día, para mí y para España. Tengo la suerte de poder correr para una gran escudería como Ferrari. Es un día especial, no ha sido fácil, para nada. Pero al final ha sido un fin de semana muy especial; es alucinante", declaró el hispano tras su triunfo.

"Gracias a todo el mundo aquí en Silverstone, siempre ha sido un lugar especial para mí; y más ahora, después de haber logrado aquí mi primera 'pole' y mi primera victoria. Quiero agradecer todo el apoyo que me han dado durante todos estos años, especialmente a todos los que me siguen y me apoyan; y me mandan siempre mensajes a través de las redes sociales; y algunos, por teléfono", remarcó.