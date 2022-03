Charles Leclerc: No fue suficiente, pero realmente disfruté esta carrera

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), líder del Campeonato Mundial de Fórmula 1, no dramatizó tras perder en el final el Gran Premio de Arabia Saudita ante el campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) y, de hecho, se mostró feliz.

"Hoy no fue suficiente, pero ¡Dios mío, realmente disfruté esa carrera! Es una carrera difícil pero es justa, todas las carreras deberían ser así. Fue divertido, obviamente estoy decepcionado, quería ganar hoy", aseguró.

Leclerc cedió en la vuelta 48 de 50 la victoria a Verstappen, quien debutó en este 2022 tras abandonar en Bahrein.

CHARLES: "It wasn't enough today, but oh my god, I really enjoyed that race! It's hard racing but it's fair, every race should be like this. It was fun, I'm obviously disappointed, I wanted to win today"#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/TeahMuxPjs