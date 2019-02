Fórmula 1: Sauber competirá en 2019 como Alfa Romeo Racing

La escudería suiza de Fórmula 1 Sauber anunció un nuevo acuerdo con Alfa Romeo para la temporada 2019, en la que competirá bajo la denominación de Alfa Romeo Racing.

La colaboración entre Sauber y Alfa Romeo comenzó el año pasado, cuando los suizos alcanzaron el octavo puesto en el Mundial de constructores.

El director de Alfa Romeo Racing, Frédéric Vasseur, se mostró satisfecho tras el nuevo acuerdo con Alfa Romeo. "Nuestro objetivo es seguir desarrollando cada parte de nuestro equipo, permitiendo que nuestra pasión por las carreras, la tecnología y el diseño nos ayuden a avanzar", comentó.

Mike Manley, consejero delegado del grupo Fiat Chrysler Automobiles, manifestó sentirse "orgulloso de colaborar con Sauber para llevar la tradición de la excelencia técnica e italiana de Alfa Romeo a la categoría reina del automovilismo". También aseguró que su objetivo será competir en todas las carreras.

Para el próximo Mundial de Fórmula 1, Alfa Romeo Racing contará con Kimi Raikkonen como piloto principal y con el joven italiano Antonio Giovinazzi como segundo piloto.

Durante 2019, los monoplazas de Alfa Romeo Racing llevarán en su diseño un trébol de cuatro hojas, que simboliza desde 1923 a los modelos más rápidos y de mayor cilindrada de Alfa Romeo.

