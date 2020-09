Lewis Hamilton: He visto imágenes increíbles de las estrellas en Chile, me gustaría ir

El vigente campeón del mundo de Fórmula 1 y actual líder de la clasificación de pilotos 2020, Lewis Hamilton, conversó con el diario El Mercurio y aseguró que tiene mucho interés en visitar Chile para ver de cerca las estrellas.

"Nunca he estado allá, pero he querido ir. Trabajo con gente que tiene familia allá (Rosa Herrero, su asesora de prensa). He visto imágenes increíbles de Chile, es especial como se ven las estrellas en el cielo. Como dije antes, soy loco sobre el estudio del espacio, así es espero ir algún día", dijo Hamilton en una variopinta entrevista.

"No sé cuantos fans tendré en Chile, solo quisiera decirles que crean en sí mismos. Y que en los tiempos actuales se cuiden: usen mascarillas, protéjanse ustedes y a sus cercanos. Les mando mi energía positiva y espero que 2020 termine de la mejor manera posible", añadió como mensaje.

Hamilton comentó el actual momento del planeta y dijo que sacó conclusiones positiva de su encierro: "Es la primera vez en muchos años que me quedé en casa por tanto tiempo. Eso hizo que me diera cuenta de que me gustaría pasar más tiempo con mi familia. Me hizo pensar en las cosas importantes de la vida. Por eso quiero tener buenos recuerdos, entender lo que pasa en el mundo y ver cómo puedo impactar positivamente en la gente, en las minorías y en el medioambiente", dijo.

Sobre su carrera y ante la cercana posibilidad de alcanzar a Michael Schumacher en los récords del alemán, Hamilton aseguró que "no siento presión por los récords. Toda mi vida ha sido así, desde que comencé a correr a los 8 años he entrenado la presión por obtener resultados para no perder oportunidades. Siendo la única persona de color sabía que tenía que trabajar extra duro para maximizar mis opciones".

Sobre su futuro, Hamilton explicó que "no sé por cuantos años más siga corriendo. He hablado con muchos deportistas retirados y he leído sobre el tema. Algunos se van muy pronto, otros lo hacen tarde, se queda mucho tiempo y su rendimiento va bajando. Yo siento que voy mejorando cada vez más. Me siento sano y enfocado. No me veo parando prontamente".

Hamilton también fue consultado por su lucha contra el racismo: "Después de ver lo que ha pasado en el mundo, mi gran objetivo es luchar contra el racismo y toda forma de discriminación. Es una batalla constante que se está peleando hace cientos de años. Nelson Mandela y Marthin Luther king pelearon por ello y seguimos en lo mismo. Me interesa empujar por la diversidad en esta industria, algo que nadie había hablado antes. No estoy solo para ganar, eso me da la oportunidad de hablar de otros temas que realmente pueden cambiar al mundo, me da una plataforma para cambiar las cosas para mis hijos, tus hijos e intentar crear un mundo mejor", expresó.