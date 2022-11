Max Verstappen triunfó en Abu Dhabi y Charles Leclerc le ganó a Pérez el subcampeonato

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) logró la decimoquinta victoria del año en la carrera que despidió la temporada, el Gran Premio de Abu Dabi, en el que monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo, obtuvo el subcampeonato al ir a una sola parada dejando al mexicano Sergio 'Checo' Pérez (Red Bull) tercero.

La plata fue doble para Ferrari, que se aseguró la segunda posición del Mundial de constructores por delante de Mercedes luego de que además el español Carlos Sainz superara al británico George Russell.

Lando Norris terminó sexto para dejar a Esteban Ocon séptimo y Lance Stroll octavo.

Daniel Ricciardo remató noveno y Sebastian Vettel concluyó 10° antes de derrapar de manera espectacular en su última carrera como Fórmula 1.

Leclerc pips Perez to P2 in the drivers' championship Vettel scores points in his 299th and final F1 race #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/yvPjtOnTus

MAX VERSTAPPEN WINS AT YAS MARINA!!! 🏆



Leclerc holds off Perez to take second in the race and the drivers' championship 👏#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/b95pV4S3mC