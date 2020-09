Pierre Gasly ganó en Italia su primer Gran Premio de la Fórmula 1

El francés Pierre Gasly, piloto de Alpha Tauri, ganó este domingo en Italia por primera vez un Gran Premio de la Fórmula 1, al imponerse en una accidentada carrera en el circuito de Monza.

Gasly fue secundado por el español Carlos Sainz (McLaren), quien logró el mejor resultado de su carrera, y por el canadiense Lance Stroll (Racing Point), quien completó el podio.

A second F1 podium for ALL THREE of our podium heroes!



Congratulations @PierreGASLY, @Carlossainz55 and @lance_stroll!#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/ny2szPfuFI