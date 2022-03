Sebastian Vettel sigue dando positivo por Covid-19 y es duda para el GP de Arabia Saudita

La presencia de Sebastian Vettel en el Gran Premio de Arabia Saudita, segunda fecha del calendario 2022, es una incógnita, ya que presentó un resultado positivo por coronavirus que, de momento, le impide participar.

Su equipo, Aston Martin, informó a través de sus redes sociales que el cuatro veces campeón de Fórmula 1 "aún no ha tenido el resultado negativo de Covid requerido para volar al GP de Arabia Saudita".

"Nico Hulkenberg estará en Jeddah para reemplazarlo si es necesario. Retrasaremos nuestra decisión final hasta el viernes para brindarle a Seb todas las oportunidades para competir", agregó la escudería.

Vettel aún no ha podido ver acción en las pistas durante la actual temporada. Anteriormente se perdió el GP de Bahréin, también a causa del Covid-19, siendo reemplazado en aquella opotunidad por Hulkenberg, que acabó 17°.

UPDATE: Sebastian Vettel has not yet returned the required negative COVID test to fly to the #SaudiArabiaGP. Nico Hülkenberg will be in Jeddah to deputise for Seb if necessary. We will delay our final decision until Friday to provide Seb every opportunity to race.