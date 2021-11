Sergio "Checo" Pérez: Cuando Iván Zamorano llegó a México era mi ídolo

El destacado piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio "Checo" Pérez, contó de su amistad con el ex futbolista chileno Iván Zamorano, a quien conoció hace un tiempo luego de tenerlo como ídolo cuando el goleador militó en el club América.

"Cuando Zamorano llegó a América era mi máximo ídolo. Hace cuatro años lo conocí y me encontré con una increíble persona también. Como niño, obviamente tiene una admiración diferente, ya de adulto uno lo mira de otra manera, es alguien con quien puedes platicar y pasar un buen rato también", contó Pérez en diálogo con El Mercurio.

Y no es el único chileno con quien tiene relación dado que como hincha de las Aguilas también tiene una amistad con Nicolás Castillo.

"Con Nicolás Castillo estuve ahora en Brasil. También es una gran persona. Estaba viendo qué pasa con su futuro. Espero que pueda continuar en América ahora que ya se recuperó de todo lo que le pasó, que fue increíble. Hubo muchos chilenos en el América, Ricardo Rojas, Fabián Estay también era muy bueno", añadió antes de comentar la posibilidad de que haya algún chileno en la máxima categoría del automovilismo mundial.

"No sé. Solo espero que pronto haya más latinos, también algún chileno en la Fórmula 1. Sería increíble ver a uno. No sé si tienen pilotos jóvenes en Europa. Ojalá le vaya bien. No es fácil de conseguir, pero me encantaría poder ver a nuevos talentos latinos acá", expresó.