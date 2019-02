Nicolás Carvacho: Confío en ser el primer chileno en llegar a la NBA

El jugador chileno Nicolás Carvacho expresó su satisfacción por la nominación que recibió en el baloncesto universitario de Estados Unidos al premio "Kareem Abdul-Jabar", al mejor pívot de la NCAA, y aseguró que confía en ser el primer nacional en llegar a la NBA.

"Sabes, si lo gano o no, no me importa. Ya es una bendición estar nominado. Lo que sí, siento que el juego que he desarrollado se hace merecedor de estar en este selecto grupo", dijo el jugador de Colorado State en entrevista con El Mercurio.

El jugador de padre chileno y madre estadounidense comentó que "no le sorprende" la nominación que recibió.

"He trabajado duro muchos años y me he preparado para jugar a este nivel. Todo lo que he hecho en mi vida me ayudó para este momento. Ha sido un gran sacrificio, porque no es fácil balancear los entrenamientos con los estudios y la vida personal", comentó.

"Creo que puedo ser mejor en todos los puntos de mi juego. Debo convertirme en un jugador más versátil, por lo que me estoy enfocando en perfeccionar mi tiro exterior, además de continuar afinando mi juego en el poste bajo", añadió.

"Siento que estoy en el camino correcto para conseguir ese sueño. Si sigo trabajando como lo estoy haciendo, creciendo como jugador y como persona puedo estar ahí. Tengo confianza en que puedo ser el primer chileno en llegar a la NBA. Sería increíble y ayudaría mucho al baloncesto en Chile", completó.