Nicolás Carvacho: Es muy difícil que este año pueda llegar a la NBA

Tras finalizar su ciclo en el baloncesto universitario de la NCAA, el pívot chileno Nicolás Carvacho se entusiasmaba con la oportunidad de llegar a la NBA, no obstante, la pandemia del coronavirus alterará el calendario del draft y con ello las opciones del jugador nacional.

"Con todo lo que está pasando con el virus, será un camino difícil esta vez, porque lo más probable es que no se hagan los entrenamientos previos al draft ni las pruebas físicas que se hacen los jugadores o la liga de verano. No habrá posibilidad de que los agentes me vean jugando de cerca, de mostrarme. Igual, aún no se sabe qué pasará, por lo que estaré listo para cualquier oportunidad que se presente. Me mantengo entrenando pese a las restricciones del coronavirus", comentó el chileno a El Mercurio.

"Me siento más fuerte que el año pasado. Estoy más maduro. La realidad es que solo 60 jugadores son elegidos en el draft, de miles y miles de postulantes que quieren llegar a la NBA. Lo que hice en Colorado State pone mi nombre arriba de la mesa, pero sin la opción de poder mostrarme a los equipos, será muy complicado. Ahora estoy en contacto con siete agentes de equipos de la NBA, evaluando mis posibilidades", añadió.

Igualmente, el jugador chileno tiene un plan B: "Tengo considerado ver mis opciones en Europa, jugar en algún club de prestigio allá y quizás volver a intentar llegar a la NBA el próximo año. Tampoco desecho la opción de jugar G-League (liga de desarrollo de la NBA) dependiendo del contrato que me ofrezcan", comentó.