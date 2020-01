El Empire States se iluminó en honor a Kobe Bryant

El mítico rascacielos de Nueva York, el Empire States, rindió tributo al fallecido astro de Los Angeles Lakers, Kobe Bryant, la noche del lunes.

"Nuestras luces brillarán en púrpura y dorado durante esta tarde para rendirle tributo a la leyenda del baloncesto Kobe Bryant", detallaron desde la cuenta oficial de la construcción en Twitter.

Para el ESB, Kobe "fue una inspiración para millones alrededor del mundo y se fue muy pronto. Nuestros corazones están con todas las familias, amigos y seguidores afectados por esta tragedia".

Kobe Bryant, su hija Gianna María y otras siete personas fallecieron el domingo en un accidente de helicóptero en California.

