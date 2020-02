Los Angeles Lakers puso a la venta entradas para íntima ceremonia en homenaje a Kobe Bryant y su hija

Este viernes Los Angeles Lakers comunicó que ya puso a la venta entradas para una ceremonia de homenaje a Kobe Bryant y su hija, quines fallecieron en enero en un accidente en helicóptero.

El club de California informó que el evento tendrá lugar en el Staples Center el próximo 24 de febrero y los fanáticos podrán honrar la memoria del ídolo de la NBA.

Los tickets se pueden comprar en el sitio que dispuso el club y todo el dinero recaudado irá directamente a la Fundación Mamba y Mambacita Sports.

El club también señaló que la ceremonia no será transmitida por televisión.

Ticket Information for A Celebration of Life for Kobe and Gianna. https://t.co/tKnL1p4Rm9