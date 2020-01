Michael Jordan está en shock por la muerte de Kobe Bryant: Extrañaré mis conversaciones con él

El astro del baloncesto estadounidense e icónica figura de Chicago Bulls en los '90, Michael Jordan, reveló que está en "shock" por la noticia de la muerte de Kobe Bryant y su hija Gianna conocida este domingo.

"Estoy en shock por la trágica noticia sobre las muertes de Kobe y Gianna. Las palabras no pueden describir el dolor que siento. Yo amaba a Kobe, era como un hermano menor para mí", señaló a través de un comunicado.

"Solíamos hablar a menudo y extrañaré esas conversaciones, mucho. Era un competidor muy fiero, uno de los grandes del juego y una fuerza creativa", agregó Jordan.

"Kobe también era un padre sorprendente que amaba a su familia profundamente y estaba muy orgulloso con el amor de su hija por el baloncesto. Yvette -su esposa- se suma al enviar mis condolencias más profundas para Vanessa, la organización de los Lakers y los hinchas del baloncesto alrededor del mundo", concluyó.

Michael Jordan's statement on the death of Kobe Bryant: pic.twitter.com/IwVBp3DUUF