NBA 2K21 homenajea a Kobe Bryant en la portada de su edición especial

El reconocido juego de baloncesto de la compañía Visual Concepts y publicado por 2K Sports NBA 2K21 tendrá una edición especial dedicada al fallecido basquetbolista Kobe Bryant.

El ex Los Angeles Lakers será portada de la Mamba Forever Edition, que estará dedicado a él.

El anuncio fue dado a conocer junto a las reservas del juego, que será lanzado el próximo 4 de septiembre para las plataformas PC, PS4, Switch, Xbox One y Stadia, mientras que será publicado para las consolas de nueva generación a fines de año.

2️⃣4️⃣ Legend. Leader. Champion. We honor Kobe Bryant as our Cover Athlete for the Next Gen Mamba Forever Edition 💜💛 #NBA2K21 pic.twitter.com/OOONVibhvX