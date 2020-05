Pau Gasol y la muerte de Kobe Bryant: Me afectó mucho, era lo más parecido a un hermano mayor

El destacado jugador de baloncesto español Pau Gasol se refirió al fallecimiento de Kobe Bryant junto a su hija Gianna, en enero pasado en un accidente de helicóptero, y señaló que aún se mantiene triste.

En diálogo con El Mercurio, Gasol dijo que "ha sido muy duro. Me ha afectado muchísimo y me sigue afectando. Es una pérdida enorme, de una persona muy cercana y muy querida. Kobe fue lo más cercano que tuve a un hermano mayor. Teníamos una relación muy estrecha dentro y fuera de la cancha".

"No era fácil llegar a él, pero desde el principio nos tuvimos un respeto y una admiración mutua. Su legado es inmenso. Tuvo impacto en todo lo que hacía. Era único. Kobe fue uno de los mejores jugadores de nuestro deporte", añadió.

Sobre su carrera profesional y la paralización por la pandemia del coronavirus sostuvo que "me gustaría volver a entrenar en una cancha de baloncesto, en julio y agosto. Se dice que la próxima temporada de la NBA empezará en diciembre, y ahí habrá que ver, dependiendo de cómo está mi pie para soportar esa exigencia Si no, evaluaré la posibilidad de regresar a Europa, y tener una última temporada en Barcelona".

"Lo del retiro es algo que se me ha pasado por la cabeza, y sigo pensando que quizás no pueda volver a competir y que ya jugué mi último partido. Dentro de esta incertidumbre, tengo muy claro que he tenido una carrera privilegiada, y estoy en paz con lo que hice si llega a terminar acá. Pero no hay que dramatizar, porque estoy trabajando para volver a jugar, y alargar esto un poquito más. Tengo muchos proyectos por delante. Siempre voy a estar ligado al baloncesto, soy un enamorado de este deporte", dijo.

Acerca de su conocimiento de Chile, Gasol sostuvo que "No he tenido la oportunidad de viajar a Chile, y es uno de los países que me gustaría visitar. He visto jugar a varios futbolistas chilenos, eso sí. Soy hincha de Barcelona y conozco a Arturo Vidal y Alexis Sánchez que son los más recientes que jugaron en el club, pero también conozco a otros, como el mítico Iván Zamorano, que marcó una época en el fútbol y en Real Madrid".

"Como aficionado del tenis conozco a 'Chino' Ríos y Nicolás Massú. He seguido mucho a la selección chilena también. En redes sociales siempre se habla de cuál es la 'Roja' original, se la selección de Chile o la de España. Me lo recuerdan bastante los hinchas chilenos cada vez que hablo de nuestra Roja", añadió.

Sobre el momento del básquetbol chileno y su principal figura Kevin Arroyo, finalizó: "Siempre es bonito conseguir cosas que nunca se habían logrado, y tiene un mérito especial el hecho de cambiar el curso de la historia. Lograrlo, obviamente, tiene mucha dificultad. Estos jugadores deben seguir trabajando, sentirse orgullosos de ser pioneros y referentes de muchos niños en su país, quienes intentarán superarlos. Así se empieza rompiendo barreras".